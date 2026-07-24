新皇崗口岸｜港方口岸區6項附屬法例刊憲 配合7.31生效後運作需要

​政府今日（24日）在憲報刊登六項與皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區（統稱「港方口岸區」）運作相關的附屬法例，以配合《皇崗口岸港方口岸區條例》（第659章）（《條例》）於2026年7月31日生效後港方口岸區的實際運作需要。

位於深圳的皇崗口岸重建後將實施「一地兩檢」安排，定位為港深之間最重要的二十四小時客運陸路口岸。《條例》已於2026年7月20日刊憲，為宣布設立港方口岸區，以及將香港法律適用於港方口岸區提供法律基礎。為配合港方口岸區作為禁區的管理、指定羈留設施、交通及運輸管理的配套安排，以及提供公共流動無線電通訊服務等事宜，政府制定了六項附屬法例。該六項附屬法例將與《條例》同步於2026年7月31日生效。

政府發言人表示，上述附屬法例將與《條例》同步於2026年7月31日在港方口岸區啓用時生效，讓各部門可依法在港方口岸區執行職務，亦有助開展口岸正式開通前的準備工作，包括與內地當局聯合進行系統測試、試運及演練，確保各項運作及通關安排妥善完備。

實際開通日期有待兩地商定

政府於2026年3月27日向立法會保安事務委員會簡介有關立法建議，該委員會對皇崗口岸早日向公眾開通表示支持。當局亦於2026年7月14日就《皇崗口岸港方口岸區條例草案》（《條例草案》）向立法會發出參考資料摘要，當中簡介了上述六項附屬法例的立法建議，並夾附其草擬本供立法會預覽。隨後在2026年7月16日內務委員會會議審議《條例草案》時，議員並無就附屬法例的立法建議提出異議。

政府表示按既定程序，於相關附屬法例在憲報刊登後隨後的一次立法會會議上，將其提交立法會省覽，進行先訂立後審議的程序。有關各項附屬法例的詳情，已載列於政府今日向立法會提交的參考資料摘要。

政府早前表示，新皇崗口岸實際開通日期，有待兩地商定。

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