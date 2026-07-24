圍標刑事化｜何鉅業支持加強阻嚇力 惟憂舉證門檻高 需釐清合謀與正常溝通界線

宏福苑五級火揭示大維修圍標問題，競委會昨日建議修訂《競爭條例》，包括圍標刑事化，目標明年首季提交立法會，建議嚴重個案最高刑期最少7年甚至10年。香港測量師學會樓宇維修工作組主席何鉅業今日（24日）出席電台節目時表示，原則上全力支持將「圍標」行為刑事化，以加強阻嚇力，惟指出刑事化在執行上存在舉證門檻高、行業正常溝通界線模糊等挑戰。他促請當局釐清合謀定義，並透過法定授權改革「招標妥」職能，以推動真正的制度改革。

支持圍標刑事化 監禁刑罰可提高阻嚇力

何鉅業指出，學會早前發表的研究報告中提出了20項制度改革建議，其中一項便是將圍標刑事化。現時競委會主要依靠民事訴訟，罰款往往僅被財團視為「手續費」，與其獲取的利益相比比例過小，導致阻嚇力嚴重不足，檢控難度亦極高。

何鉅業強調，刑事化在原則上能向公眾傳遞清晰訊號，即參與圍標的人士將面臨監禁刑罰，而非單純罰款，這將大幅提升阻嚇力。對於競委會提出將不合謀條款轉為法定聲明，實行「半刑事化」，最高刑期兩年，何鉅業表示支持，並認為這可作為過渡期的配套措施。雖然目前並非所有項目都強制簽署不合謀聲明，但加強版聲明仍具備一定的防範作用。

同行交流投標意向 擔心定義模糊

然而，何鉅業指出，圍標刑事化在執行細節上仍面臨極高的舉證門檻。在民事訴訟中，舉證採用衡量可能性的標準，較易入罪；若要落實刑事化，舉證難度將顯著增加。由於圍標通常缺乏書面記錄或通話錄音，極難尋獲直接證據，會形成「口同鼻拗」的局面，往往只能依靠業內人士的「內幕消息」或因利益分配不均而作出的舉報。

何鉅業亦認為如何定義「圍標」行為亦是問題，指不合謀行為的操作層次複雜，表面上可能僅是標書價格接近，背後卻涉及多層關連。他指自《競爭條例》實施以來，業界運作已非常謹慎，同行間在商會或學會層面，難免會交流投標意向、行業發展或工作量等資訊，甚至可能因尋找相同的分判商或專門顧問獲取報價，導致標書中部分成本及利潤估算出現合理相似。他擔憂，若法律定義模糊或門檻過低，會令正常進行商業溝通的從業者「唔敢講」。

何鉅業促請競委會根據過往案例，總結出明顯的邏輯與行為模式，將具體的定罪元素清晰寫入法律，在防止惡意合謀的同時，亦避免將正常的行業行為視為違法，以取得合理平衡。

指「招標妥」非偵緝專家 倡法定授權推動制度改革

針對市民普遍認為參與「招標妥」計劃便能杜絕圍標，何鉅業指出，這反映了公眾預期與實際職能的落差；「招標妥」的法定職能並非偵緝或調查圍標行為，目前其相關工作實屬「捱義氣」性質，其編制亦非這方面的偵緝專家。

何鉅業認為，若要真正改革制度，政府應考慮透過立法，賦予「招標妥」明確的法定授權與資源，使其能實質轉型並發揮更強的監管力量，否則難以單憑現有機制解決圍標漏洞。