牙醫學會揭內地連鎖店設諮詢處違規檢查 促修例禁手術廣告：警惕「一植用一世」不良宣傳

警方早前聯同衞生署在北角及油麻地採取針對非法從事牙科執業的執法行動，拘捕1人涉嫌「非法從事牙科執業」。香港牙醫學會會長陳超余今早（24日）在一個電台節目表示，感謝政府就學會的調查作出火速行動，強調近來不良廣告泛濫誤導市民，呼籲社會不要貪一時便宜作出不能修復的決定。

牙醫學會派「神秘顧客」揭發違規檢查

陳超余提到，學會早前發現有內地牙科連鎖店於香港鬧市設立「諮詢處」，招攬生意，遂派人作神秘顧客，到訪相關的諮詢處，發現該處是自稱牙醫、牙櫈等設施，從事人員更引領他們做檢查的工作。

警惕「一植用一世」不良宣傳

他續稱，牙科不是一次性的商業的交易，是需要定期維護才能達致理想的效果，但近來不良廣告泛濫，向市民發放的錯誤信息，包括簡化手術既有風險，如植牙或矯齒只需做一次即可以用一世，又或早上植牙下午食蘋果等，都是誤導大眾的信息，希望警醒市民留意及分辨這些不良廣告。

倡修例禁止牙科手術廣告

他更認為，當局可考慮修訂法例，涵蓋牙科手術都不能作廣告招徠，相信當局已在商討中。

記者：郭詠欣