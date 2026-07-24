公屋加租︱10月起加2.04% 張仁良指加幅溫和 租戶收入升幅高於租金

房委會日前通過公屋加租2.04%，10月1日起生效。房委會資助房屋小組委員會主席張仁良今早（24日）在一個電台節目中指，自2007年有調整機制至去年，租戶收入升了135％，而租金升幅只有95％，形容今次加幅溫和屬可接受水平。

財政預算案寬免差餉 房委會回饋租戶未設特別寬免

被問到為何今次加租沒有提供特別租金寬免，他指一來是加幅溫和，二來是預算案有寬免兩個月差餉，每戶約258元至1000元不等，房委會將此回饋予租戶，同時亦有為有困難的家庭提供租金援助計劃，故今次沒有特別安排。

逾2.3萬戶受惠租援 擬檢視門檻及優化機制

他續稱，現時有23500個租戶受惠於租金援助計劃，佔總體3%，他們可能突然之間有經濟困難，如失業、家人患病等，亦有很多是獨居老人都可以申請，留意到坊間認為計劃申請資格門檻太高或時間太長，會看能否優化。

他亦稱，今次加租預料會為房委會帶來5.4億元，但管理費、清潔費等都有調整，重申今次加幅溫和，並要反映管理成本及維護成本。至於有意見認為現時公屋租金調整機制未有顧及生活成本，他指機制行之有效，但都會做檢視看如何優化。

記者：郭詠欣