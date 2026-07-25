颱風紅霞．持續更新︱9號信號生效 天文台：早上7時10分改發八號烈風或暴風信號

颱風紅霞襲港，按照現時預測路徑，紅霞會在今早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過。天文台於周六晚上10時10分改發8號西北烈風或暴風信號，並考慮在周日凌晨1時至2時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。8號風球下，尖沙咀晚上並無下雨，風力亦不算太大，不少市民閒逛欣賞維港夜景，有遊客繼續在場拍照打卡。

受紅霞的雨帶影響，天文台預測本港今日有頻密狂風大驟雨及雷暴。海面有大浪及湧浪。

熱帶氣旋紅霞｜7.26風暴資訊

本港現時多處吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港，新界東部在過去一小時錄得約30毫米雨量。

【05:45】紅霞正穩定地向西北方向移動，於本港東北80公里左右掠過。隨著紅霞移入廣東內陸及逐步減弱，天文台會在早上7時10分改發八號烈風或暴風信號。預料本港將逐漸轉吹西南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。海有巨浪及湧浪。市民仍需繼續保持警覺。

【05:00】天文台清晨5時發出黃色暴雨警告信號。

【04:45】天文台指，本港現時多處吹烈風，離岸及高地間中吹暴風，而與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港。現時紅霞最接近本港，於本港東北約80公里掠過，九號熱帶氣旋警告信號將至少維持至今早7時。隨後天文台會視乎本港風力情況，考慮改發八號烈風或暴風信號。預料本港將由吹西北風逐漸轉為吹西南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。海有巨浪及湧浪。市民需繼續保持警覺。

在過去一小時，橫瀾島、長洲及天星碼頭分別錄得的最高持續風速為每小時95、89及72公里，最高陣風分別超過每小時117、131及91公里。

【04:05】中央氣象台表示，強颱風紅霞已於凌晨3時50分前後於廣東省惠州市惠東縣平海鎮登陸，登陸時中心附近最大風力有14級（45公尺/秒），中心最低氣壓955百帕。

【02:45】天文台表示，紅霞西部的眼壁正影響大鵬半島一帶，並為該區帶來颶風。 按照現時預測路徑，紅霞會在未來一兩小時於惠州一帶登陸，並在香港東北100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發十號颶風信號。預料九號或以上的熱帶氣旋警告信號將至少維持至今早7時。市民請密切留意天文台最新的天氣消息。

【01:45】天文台指，本港風力現正上升，多處吹烈風，高地間中吹暴風，而與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港。

【01:13】天文台指，本港風力正在上升，而與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港。按照現時預測路徑，紅霞會在未來數小時於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發十號颶風信號。預料九號或以上的熱帶氣旋警告信號將至少維持至今早7時。市民請密切留意天文台最新的天氣消息。

【01:10】天文台凌晨1時10分改發9號烈風或暴風風力增強信號。

【00:45】颱風紅霞已增強為一強颱風。在上午1時，紅霞集結在香港以東約120公里，即在北緯22.2度，東經115.3度附近，預料向西北移動，時速約18公里。

熱帶氣旋紅霞｜7.25風暴資訊



【23:45】天文台於晚上11時45分發出特別天氣提示，指隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，本地風力會在未來數小時顯著上升，天文台會在星期日（7月26日）凌晨1時10分發出九號烈風或暴風風力增強信號。市民請留意天文台最新的天氣消息。



【22:10】天文台晚上10時10分改發8號西北烈風或暴風信號。

【20:10】天文台於晚上8時10分發出「預警八號特別告示」，宣布會在今晚10時10分發出八號熱帶氣旋警告信號。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

教育局宣布所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全情況下，安排學生返家。

【18:45】天文台今晚10時10分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。

【16:45】天文台指過去數小時，紅霞穩定地橫過南海東北部，其外圍雨帶亦開始影響珠江口一帶。隨著紅霞繼續靠近廣東沿岸，本港風力逐步增強，狂風驟雨增多，海有大浪及湧浪，市民請盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止水上活動。

按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚9時至午夜12時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

受紅霞的雨帶影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴，屆時可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

在過去一小時，長洲、西貢及赤鱲角分別錄得的最高持續風速為每小時73、55及54公里，最高陣風分別超過每小時98、110及74公里。

青洲在過去一小時風勢特別大，受到烈風影響，並錄得風速約為每小時87公里，天文台提醒巿民要加倍小心。

【15:35】天文台再發特別天氣提示，與熱帶氣旋紅霞相關的外圍強雷雨帶正逐漸靠近本港，預料未來一兩小時本港雨勢有時較大。

【14:52】天文台發特別天氣提示，預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響。

【13:23】天文台表示，按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚9時至午夜12時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

受紅霞的雨帶影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴，屆時可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。

【13:20】天文台改發三號強風信號。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【11:45】天文台會在下午1時20分改發三號強風信號。

【09:51】天文台表示，過去數小時，紅霞穩定地橫過南海東北部，逐步靠近廣東東部沿岸並略為增強，其外圍雨帶正影響沿岸地區。預料今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會在下午1時至3時之間改發三號強風信號。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。



按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，受其影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號。

【08:30】中央氣象台表示，紅霞已於今早由強熱帶風暴級加強為颱風級，將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，並向粵東沿海靠近，預計會在今天夜間至明早(26日)在香港到廣東惠來一帶沿海登陸，其後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

【06:45】天文台表示，在上午7時，颱風紅霞集結在香港之東南偏東約480公里，即在北緯20.5度，東經118.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

【05:45】天文台指，過去數小時，紅霞穩定地橫過南海東北部並有所增強。根據現時預測，紅霞會在今早（25日）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至今日中午。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

紅霞的外圍雨帶正影響沿岸地區。本港今日有幾陣狂風驟雨，但日間仍然酷熱。隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。

預料紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。

受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

熱帶氣旋紅霞｜7.24風暴資訊

【20:45】根據現時預測，紅霞會在今晚及明早（7月25日）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。 受紅霞的外圍下沉氣流影響，明日日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，間中有狂風驟雨，天文台會考慮在明日下午改發三號強風信號。

預料紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。

受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【20:40】天文台發出一號戒備信號

【20:00】紅霞集結在東沙之東南偏東約410公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

考慮明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號

【12:10】熱帶氣旋紅霞會在今日（7月24日）黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。

明日（7月25日）日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據現時評估，紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。

熱帶風暴紅霞已增強為強烈熱帶風暴

【11:45】熱帶風暴紅霞已增強為強烈熱帶風暴。在正午十二時，紅霞集結在馬尼拉之東北偏北約480公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。

【08:45】在上午八時，熱帶風暴紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

【03:30】熱帶氣旋紅霞會在今日（7月24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在週末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。



星期六（7月25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。



受紅霞影響，預料本港星期日（7月26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。