颱風紅霞．持續更新︱天文台在下午1時20分改發三號強風信號 料明早於惠州至汕尾一帶登陸

在菲律賓以東的熱帶氣旋，已經升格為熱帶風暴，並命名為「紅霞」。按照現時預測路徑，在周五（24日）晚上8時，紅霞集結在東沙之東南偏東約410公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。天文台於晚上8時40分發出一號戒備信號。

熱帶氣旋紅霞｜7.25風暴資訊

【11:45】天文台會在下午1時20分改發三號強風信號。

【09:51】天文台表示，過去數小時，紅霞穩定地橫過南海東北部，逐步靠近廣東東部沿岸並略為增強，其外圍雨帶正影響沿岸地區。預料今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會在下午1時至3時之間改發三號強風信號。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。



按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，受其影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號。

【08:30】中央氣象台表示，紅霞已於今早由強熱帶風暴級加強為颱風級，將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，並向粵東沿海靠近，預計會在今天夜間至明早(26日)在香港到廣東惠來一帶沿海登陸，其後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

【06:45】天文台表示，在上午7時，颱風紅霞集結在香港之東南偏東約480公里，即在北緯20.5度，東經118.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

【05:45】天文台指，過去數小時，紅霞穩定地橫過南海東北部並有所增強。根據現時預測，紅霞會在今早（25日）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至今日中午。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

紅霞的外圍雨帶正影響沿岸地區。本港今日有幾陣狂風驟雨，但日間仍然酷熱。隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。

預料紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。

受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

熱帶氣旋紅霞｜7.24風暴資訊

【20:45】根據現時預測，紅霞會在今晚及明早（7月25日）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。 受紅霞的外圍下沉氣流影響，明日日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，間中有狂風驟雨，天文台會考慮在明日下午改發三號強風信號。

預料紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。

受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【20:40】天文台發出一號戒備信號

【20:00】紅霞集結在東沙之東南偏東約410公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

考慮明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號

【12:10】熱帶氣旋紅霞會在今日（7月24日）黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。

明日（7月25日）日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據現時評估，紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。

熱帶風暴紅霞已增強為強烈熱帶風暴

【11:45】熱帶風暴紅霞已增強為強烈熱帶風暴。在正午十二時，紅霞集結在馬尼拉之東北偏北約480公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。

【08:45】在上午八時，熱帶風暴紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

【03:30】熱帶氣旋紅霞會在今日（7月24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在週末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。



星期六（7月25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。



受紅霞影響，預料本港星期日（7月26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。