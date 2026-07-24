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天氣酷熱｜天文台料天晴局部地區有驟雨 正午多區升至33℃或以上

社會
更新時間：12:11 2026-07-24 HKT
發佈時間：07:46 2026-07-24 HKT

副熱帶高壓脊為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。天文台指今日（24日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33℃或以上。

天文台預料本港地區下午及今晚天氣大致天晴，但局部地區有驟雨。下午酷熱，氣溫介乎28°C至34°C，吹輕微至和緩西至西南風。

熱帶風暴紅霞已增強為強烈熱帶風暴。在正午12時，紅霞集結在馬尼拉之東北偏北約480公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。

根據天文台九天天氣預報，熱帶氣旋紅霞會在明日（25日）橫過南海東北部並逐漸增強，於未來一兩日靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。

明日日間酷熱 氣溫達33°C

天文台預料，周六（25日）稍後至周日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，下周初該區仍有驟雨。周六（25日）部分時間有陽光，日間酷熱，氣溫介乎27°C至33°C，稍後間中有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪；周日（26日）多雲，有狂風大驟雨及雷暴，氣溫介乎26°C至30°C，海有大浪及湧浪。

另外，受一道廣闊低壓槽影響，下周中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定。

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