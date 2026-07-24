每日雜誌｜新雨衣「熱焗重兼滲水」 前線清潔工指增體力負擔 團體籲推行前先試用 關注人士促檢視測試標準

近年極端天氣頻繁，暴雨增加，戶外清潔工在雨天工作時，屢面對挑戰。食環署近年推出新款雨衣及工鞋，並納入外判合約要求，冀提升工友在雨天及濕滑環境下的工作安全。然而，有關注勞工權益人士及清潔工會指出，前線工友反映承辦商提供的新雨衣「熱」、「焗」、「重」兼滲水，使用體驗未如預期。有勞工團體支持持續改善防護裝備，認為推行前應供前線試用，收集意見，並按需要修正物料及使用安排。食環署表示，若收到清潔工人對制服或防護裝備的意見，將會進行調查，確保承辦商切實履行責任。

在部分實行新合約的地區，外判清潔工人未有身穿新款雨衣。 受訪者提供

清潔工為保障城市運作的前線工種。

根據天文台資料庫紀錄，截至昨日，今年共發出63次暴雨警告信號，包括47次黃雨、13次紅雨及3次黑雨；去年同期則只發出過29次暴雨警告信號。

頻密的暴雨，對戶外清潔工人的工作增添不少困難。食環署近年推出多項措施，改善前線員工的工作環境及福利，包括與香港紡織及成衣研發中心合作研發新款雨衣，並已於2025年第三季起生效的合約中訂明有關條款，要求承辦商提供具防水、透氣及耐用功能的雨衣，並採用符合國際標準的螢光黃色物料及反光帶，以提升工人在雨天及昏暗環境下的能見度及安全。

長度不便活動 阻擋風扇入風

此外，清潔工人亦獲配備符合國際防滑及防水標準的運動型工鞋，具備防水透氣及防護功能，以保障在濕滑環境下的工作安全。

然而，關注勞工權益的本地藝術家程展緯留意到，在部分已實行新合約的地區，未見清潔工人穿新款雨衣。他指，收到不少工友反映新雨衣「熱」、「焗」、「重」，特別是大雨時會滲水，令內部濕透，因此工友寧願不穿或穿回舊款塑膠雨衣。

清潔工人職工會幹事顏烈洲亦指出，工友普遍不太喜歡新雨衣，認為長度不便於活動；若腰間夾有風扇，雨衣也會擋住入風位置。他表示，雖然不清楚背後設計原理，但許多工友都感覺難以散熱，「穿着工作反而更辛苦」。

清潔工人職工會幹事顏烈洲關注休息室的設計未充分考慮工友需要。 受訪者提供

程展緯表示，早前曾以「5分鐘花灑測試法」，分別測試工友及管工所穿的新款雨衣，結果發現兩者防水表現截然不同。他指，工友的雨衣已使用數月，測試約1至2分鐘後便濕透；相反，管工的雨衣接近全新，同一測試下仍能保持防水。不過，他強調測試樣本有限，未能證實是否與保養狀況、塗層脫落等因素有關。

程展緯：可研暫停納標書要求

他續指，政府改善前線裝備的原意值得肯定，惟希望當局能檢視現行測試標準能否真正符合使用者需要，並考慮會否暫停將新雨衣納入外判服務標書的要求。他又以外國經驗為例，指有人類學專家會走進職場觀察前線員工的實際處境，並給予意見，「除了科學驗證，如何觀察前線員工遇到的問題，應該從多面向去研究。」

本地藝術家程展緯以「5分鐘花灑測試法」，發現工友所穿的新款雨衣，在1至2分鐘已濕透。 受訪者提供

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮亦說，支持持續改善清潔工人的個人防護裝備，認為職安健用品在廣泛推廣之前，應有渠道向前線使用者提供試用，收集意見，並按需要在物料質料或使用安排上作修正，「否則員工認為難以使用，再貴的研究產品都是難以執行應用。」

譚金蓮認為，如涉及整體員工職安健，建議由僱主因應工作需要及員工使用便利舒適度，統一採購供應。僱主亦應按工作環境及流程作出風險評估，選用合適的個人防護裝備及用品，以符合法例上僱主有責任保障員工職安健的規定。

食環署外判清潔工認為，新款雨衣較舊款塑膠雨衣重，增加體力負擔。 受訪者提供

此外，程展緯指出，有推車、掃街的工友反映，即使天氣晴朗，工作期間亦須攜帶雨衣，認為增加工作負擔。然而，工友亦擔心若被查問時雨衣不在身邊，會被視為違規。他估計，相關要求或許想確保承辦商會為工友提供雨衣，但落實到前線時，工友認為晴天攜帶雨衣「沒有實際作用」，造成不便。

帽子不耐用不防水需自購

顏烈洲補充，有承辦商提供的帽子不耐用及不防水，不少工友需自費購買防水帽。清潔工人職工會實習社工周芷薇表示，有工友反映承辦商不容許他們在草帽加裝遮布，理由是不符合制服標準，違者會被警告；即使工友自購防水帽，公司亦以不符合制服要求，囑工友不要使用。

有建議期望當局在裝備上，給予工友一定程度的選擇權。 受訪者提供

問及若承辦商提供的裝備效果未如理想，清潔工人能否自製合適的裝備，食環署回應指，為確保防護裝備效能與安全性，清潔工人不應自行製作或使用非合約規定裝備，以取代承辦商提供的標準制服及防護裝備。合約規定制服須統一設計，印有相關識別字樣及反光帶，能讓公眾及道路使用者清晰辨識工人身份，保障其在路面及昏暗環境工作的安全。若工人使用自製裝備，將會破壞制服的統一性及辨識度，並可能增加安全風險。

食環署表示，一向高度重視前線外判清潔工人的職業安全與健康，致力為他們提供合適的工作及休息環境，強調承辦商有責任按照合約提供合規、安全及合適的裝備。如清潔工人對制服或防護裝備有意見，可直接向署方反映，署方會進行調查，確保承辦商切實履行責任。

工會：前線為保飯碗不報工傷

前線清潔工人亦長期面對工傷風險，有工會關注，行內工作或遇不同危險，包括滑倒、被尖刺物品刺傷及細菌感染等情況，工友除要承受傷患，亦面對工作保障的心理壓力。

清潔工人職工會幹事顏烈洲指出，部分工友為保住工作，甚至出現自願不申報工傷的現象，自行到跌打醫館買藥酒處理傷勢；即使醫生已發出病假證明及建議休息，部分工友仍忍痛繼續上班。他認為，雖然現行法例已訂明工傷處理程序，勞工處亦提供宣傳及保障資源，但在實際執行層面，工友或因擔心影響工作，最終不敢使用。

他建議政府加強監管，保障工友不會因申報工傷而面臨不合理解僱，並主動要求承辦商按照法例及指引處理工傷個案。

勞聯副主席譚金蓮表示，支持改善清潔工個人防護裝備，建議設渠道收集前線使用者意見。

勞聯副主席譚金蓮亦認為，現時外判服務合約的招標制度中，職安健所佔比重並不高，即使在此方面表現欠佳，對投標結果的影響亦有限，令部分承辦商普遍不重視相關安排。

她表示，外判制度下改善清潔工人的待遇及工作安排存在重重困難，「工會一直要求政府把長期的外判基層職位轉為公務員常額，讓基層工友得到較大及穩定的工作保障。」勞聯亦建議政府考慮立法規管，防止工友因極端天氣的不可抗力情況而被扣薪、扣假。

休息設施欠妥 室內反更悶熱

除雨天裝備外，酷熱天氣下的工作環境亦受關注。有工會關注，部分休息室的設計未充分考慮工友需要的空間及必要設施。

清潔工人職工會幹事顏烈洲表示，許多休息室環境欠佳，不少工友需自行尋找地方，甚至利用士多房、儲物房等作休息空間。他指，部分休息室沒有電掣，無法使用風扇或冷氣，中午氣溫達攝氏30多度時，室內反而更悶熱；部分站點亦缺乏晾曬空間及儲物櫃，工友需將飯盒及個人物品，放置在載有垃圾的手推車上。

他提到，署方在部分地區設有太陽能休息室，惟太陽能板充一次電，風扇僅能運作約1.5至2小時，工友只能在午飯時使用；若遇下雨天，風扇或沒有電力運作。他無奈道，過去曾有機構希望透過工會派發風扇清涼背心予工友使用，但許多工友擔心會遮蓋反光帶及承辦商的標示字樣，而不敢使用。

勞聯副主席譚金蓮指出，清潔工作為保障城市運作的前線工種，建議政府及僱主須在評估風險、預防措施、善用個人防護裝備及工作編排上，加強對工友的支持，開工前做好風險評估，統一提供合適及便於使用的個人防護裝備及防暑熱設施，如流動清涼休息站，在酷熱環境下靈活調整或增加休息時間。

記者：潘明卉