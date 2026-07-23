科大內地生涉網上揚言殺人 女督察稱警方曾懷疑被告精神上無行為能力 安排母親陪同受查

20歲科大內地男學生涉去年愚人節在Discord發送訊息，內容提及威脅殺死10人。男學生否認發送威脅殺死某⼈的文字罪，今於觀塘裁判法院續審。辯方盤問下，女督察不同意被告被捕後曾遭威嚇，但確認被告後來涉違反擔保條件而再次被捕，當時因被告情緒激動，警方懷疑他精神上無行為能力，故安排他在母親陪同下接受調查。審訊明續。

女督察同意首見被告時對方無反抗行為

被告杜茂森，由資深大律師謝志浩代表。他被控於2025年4月1日，在香港將其明知內容為威脅殺死10名人士的信件或文字惡意送出。

女督察鄔君如（音譯）案發時駐科技及財富罪案組，她於去年4月8日凌晨曾帶隊到被告住所拘捕被告。

辯方盤問鄔時，問及當晚凌晨拘捕被告的情況。鄔供稱，當時帶同手令進入單位，單位內另一男子指出被告身處的房間後，考慮到被告具有一定危險性，她指示同事去敲門及確認被告身份。辯方指，雖然被告「身形熊人咁大，但純似小羔羊」，並無危險性。鄔同意當時被告並無反抗行為。

鄔供稱她當時聽到被告向同事說普通話後，她出示委任證和執行手令時亦說普通話，並且能夠與被告溝通。

否認曾問被告是否「識唔到女朋友，網上亂講嘢」

辯方指被告當時警誡下，表示自己在愚人節「開玩笑」。鄔不同意。辯方續指，鄔曾問被告有沒有女朋友，曾問他「係咪因為識唔到女朋友，網上亂講嘢」、「識唔到女仔，唔夠吸引力咩」，又指被告只要解釋清楚「好小事」。鄔亦不同意。

辯方指當時被告仍表示只是開玩笑，鄔便威嚇被告，如果他不合作，警方便會落案起訴，他便無法繼續在香港上學，更會被監禁5至10年，被告「驚到面都青」，便表示願意合作。鄔一概不同意。

被告被警方帶回將軍澳警署後，鄔曾下令被告不得與外界接觸。鄔解釋，因為被告在網上平台發布涉案訊息，為免被告指示他人刪除帳戶而下達相關指令，但警方有向被告提供律師名冊，如果被告家屬來警署找被告，警方也不會「一刀切」拒絕。

一度懷疑被告是精神上無行為能力人士

另外，被告在進行錄影會面後，曾會見心理專家。鄔供稱，她事前曾收到上級通知，得知會有相關人士來見被告，以評估被告對香港安全的威脅，所以當時亦允許被告會見心理專家。

辯方其後提到，被告在4月30日再被警方拘留，但當時被告由母親陪同接受警方調查，警方亦發出相關通知書。鄔供稱，被告當時因涉違反擔保條件再次被捕，由於他情緒激動，曾投擲物品及大叫，同事懷疑他是精神上無行為能力人士，故安排被告母親陪同。

辯方續指，其實鄔等人早於4月8日已有相關懷疑，又指被告如果在兩星期內出現變化，「撼親個頭咩」，質疑鄔理應會懷疑下屬的判斷及被告是否「做戲」。鄔不同意，指警方基於被告情緒激動而作出安排，這是當時最合適做法。

案件編號：KTCC648/2025

法庭記者：王仁昌