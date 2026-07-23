超人展7.25登陸旺角 重現超人六兄弟經典場景 近30套日製皮套道具首度海外展出

【超人英雄展/Ultraman/超人60周年】「特攝之神」円谷英二導演創立的「超人系列」迎來60周年，INCUBASE Studio於今個暑假，在旺角INCUBASE Arena引入集展出及互動體驗於一身的《超人英雄展》。今日（23日）開幕會主辦方更邀請「超人系列」的反派角色「撒古拉斯．撒古拉」演員青柳尊哉親臨現場。展覽將於本周六（25日）至9月13日在旺角創興廣場B2展開，為大小朋友提供暑假「放電」好去處。

完整呈現ULTRAMAN正義宇宙

今次展覽完整呈現ULTRAMAN正義宇宙，更是首度將正在日本巡迴中的官方大展《ULTRAMAN EXHIBITION》核心展區帶到海外展出。展區呈現超人英雄60年來演變軌跡，並特設跨世代的夢幻展區，還原「超人六兄弟」的經典場景。現場更展出近30套由日本原裝空運抵港、拍攝專用的超人與怪獸皮套及道具，將日本的特攝工藝近距離呈現在全港粉絲眼前。

親身體驗化身超人

除了珍貴展品，展覽亦打造多媒體數位互動遊戲。場內特設「超人變身裝置」，讓入場者親身體驗化身正義英雄。此外，大會專為小朋友設計了巨型「怪獸波波池」，並以波波球「投擲怪獸」進行大作戰。啟發創意的「互動繪畫投射牆」則會將小朋友親手繪製的作品投射到牆上，讓初次接觸「超人」的小朋友也能在歡笑中產生共鳴。

不同超人隨機現身辦見面會

開幕會特別邀請在「超人系列」中代表性的反派角色「撒古拉斯．撒古拉」演員青柳尊哉親臨現場，參與一場限定見面會與支持者近距離交流。展期內亦特設8月及9月限定的超人見面會，各時段將由不同的超人隨機現身。

同場設有期間限定主題店，共20款首度推出的「香港限定超人系列閃卡」，並有逾150款由日本及台灣直送的周邊商品上架，包括2026年最新一代超人「超人狄奧」的特別色版本獨家公仔。早鳥門票優惠由即日起至7月24日晚上11時發售，7月25日翌日凌晨起售賣正價門票。每位入場人士均可隨機獲贈一張展覽限定透卡。

記者、攝影：陳耀霆

《超人英雄展2026》（香港站）活動資訊

展覽日期：2026年7月25日（六）- 9月13日（日）

開放時間： 11:00至22:00（最後入場20:30）

展覽地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

門票價格：成人票$165 / 優惠票$132