法官陳嘉信本周初再涉一案司法抄襲 上訴庭相信裁決時有獨立思考

高等法院法官陳嘉信近年至少有6宗案件被指涉司法抄襲，大篇幅甚至高達九成以上直接抄襲律師的陳詞，不少案件因此而上訴得直，司法機構表明已調整陳官的司法工作，主要負責刑事案件，毋須撰寫判詞，另會再次嚴肅訓誡並作針對性培訓。陳官本周一再有一案判詞被投訴涉司法抄襲，上訴庭指陳官抄襲各方陳詞的程度極度不理想，但有跡象顯示陳官在裁決爭議時確實曾獨立思考，故裁定此上訴理由不成立。

本案是有關申請重新修訂「經修訂申索陳述書」事宜，已故商人劉浩清在2009年12月16日曾簽下聲明，把旗下Overseas Associates Ltd的股份，按4:3:3的比例分給3名兒子劉鐵成、劉如成及劉耀成，股份不得出售或轉讓，條件是三兄弟中任何一人不得對公司或任何劉氏兄弟姊妹提出任何法律訴訟，或損害劉氏家族聲譽，否則需把股份歸還。

劉浩清教育基金有限公司及劉如成指，劉鐵成在2019年提出清盤呈請，違反父親送贈股份的條件，同年入稟向劉鐵成申索，要求劉鐵成歸還1400股份。劉鐵成2021年9月9日提交經修訂抗辯書指送贈股份的條文不明確，基金其後獲准修訂申索陳述書，劉鐵成不服聆案官的裁決提上訴，法官陳嘉信於2023年5月31日裁定劉鐵成上訴得直。

案件編號：CACV198/2023

法庭記者：劉曉曦