逾9成報販不支持煙盒「物理特徵」限制 協會憂指定尺寸或致4成香煙下架 促押後再議

政府早前提出香煙「統一包裝措施」，香港報販協會今日（23日）公布業界問卷調查結果，指逾9成受訪報販不支持煙盒「物理特徵」限制，擔憂相關規定會令市面逾4成香煙產品無法合法出售，從而助長私煙市場。協會建議政府提出折衷方案，將措施分拆處理，先落實爭議較少的「印刷要求」，並將「物理特徵要求」押後再從長計議。

逾九成報販反對限制煙盒尺寸

醫務衞生局於4月初向立法會提交文件，將香煙「統一包裝」措施的規管範圍大幅擴展至限制煙盒尺寸、形狀及內襯物料等「物理特徵」。香港報販協會早前就此向業界進行問卷調查，共收回407份有效回覆。結果顯示，約7成受訪報販支持政府推行規管煙包上字體、文字及顏色的「印刷要求」，但有高達92%的受訪者不支持「物理特徵」限制。

調查進一步指出，89%的受訪報販認為「煙盒尺寸限制」對生意的打擊最為致命，影響遠超產品名稱印製位置限制及單色印刷等要求。協會解釋，有關限制將導致市面上現有的大盒裝粗煙、幼煙及軟包煙產品無法再於合法市場出售，受影響貨種超過四成，對側重香煙銷售為收入的報販構成嚴重打擊。同時，高達83%的受訪者憂慮，合法產品下架將迫使更多煙民轉向購買私煙，令私煙問題更趨猖獗。

老報販嘆合法市場萎縮生計不保

香港報販協會主席林長富表示，方案新增的「物理特徵限制」未經充分社會討論，不僅令合法市場萎縮，直接衝擊前線報販生計，更會將消費者推向黑市，與控煙原意背道而馳。

林長富強調，若當局要推行「物理特徵要求」，應就煙盒尺寸標準提供更多彈性。他指出，業界並非完全反對對尺寸設立標準，但現行建議的彈性空間僅有幾毫米，實屬過於苛刻。他促請當局避免因「一刀切」的硬性規格而導致大量合法產品無法繼續出售。

在尖沙咀經營報檔50年的老報販張德榮慨嘆，持牌報檔在十年間由超過400檔銳減至目前不足300檔，流失超過三成。他更訴說業界的苦況：「一個報攤，可能係一家人嘅生計，可能係一個老人家做咗幾十年嘅心血。」

借鑑澳洲經驗 籲平衡市場現實

協會亦引述澳洲的經驗作為前車之鑑。林長富指出，澳洲是全球最嚴格執行規管煙盒尺寸等「物理特徵」的少數市場之一，但當地非法煙草市場卻急速膨脹。根據澳洲政府調查，2025年當地有超過八成尼古丁用家選擇使用走私煙草或違法電子煙產品。協會重申，過於嚴厲的控煙措施往往適得其反，促請有關部門認真聽取前線報販的聲音，採納分拆方案將兩項要求分開處理，在控煙成效與市場現實之間取得平衡。

記者、攝影：陳耀霆

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