自動駕駛︱機場島無人駕駛測試 方保僑：邁向Level 4 商業化重要里程碑

運輸署宣布，已批准在機場島展開自動駕駛車輛的無人化測試，車上不再設有後備操作員。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示高度支持，認為這是香港智慧出行邁向第四級高度自動駕駛（Level 4） 商業化的重要里程碑。

方保僑指，車輛在累積逾 24 萬公里測試後取消後備駕駛員，反映技術已趨穩定，同時肯定了香港 5G 網絡與物聯網基建的實力。無人化測試的關鍵在於遙距控制與網絡安全，營運商必須確保通訊網絡具備高頻寬、低延遲及足夠備份，以防訊號中斷或網絡攻擊。

機場島環境可控是理想試點

他續稱，機場島環境相對可控，是理想的試點，能為日後推廣至東涌或市區道路奠定基礎。加上政府要求車輛符合國際安全標準、配備黑盒及購買三保，能有效保障安全並加強公眾信心。期望政府未來能進一步擴大測試至自動駕駛小巴及物流車，並盡早在香港正式推出自動駕駛，加速智慧城市落地，並與內地及國際自動駕駛技術標準接軌。

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