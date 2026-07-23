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九龍城重建區佔用人未遷離 遭市建局入稟索賠要求交吉

社會
更新時間：12:17 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:17 2026-07-23 HKT

衙前圍道/賈炳達道發展計劃自2022年公布，地政總署亦於去年刊憲收地，惟仍有部分佔用人未交吉。律政司早前已入稟向多名佔用人索地及賠償，昨日再代市區重建局入稟區域法院提出民事訴訟，要求一名佔用人交吉，另追討交吉前的收益。根據司法機構網頁，本案暫無聆訊排期。

原告為律政司司長；被告為九龍衙前圍道66號二樓(1/F)A室的佔用人何雪心。入稟狀指，政府委任市區重建局作代理人，收回上述處所的空置管有權。地政總署去年7月18日刊憲，收回九龍九龍城衙前圍道/賈炳達道的土地，以實施衙前圍道/賈炳達道發展計劃（KC-017），同時向業主及擁有土地權益的人士發出通知。行政長官已下令於公告張貼日起3個月後，須收回土地並歸還政府。而本案的處所屬收地範圍內。

去年10.18起應交回土地至今仍拒交吉

因此按照《收回土地條例》，處所於去年10月17日午夜起應已歸還政府，而處所擁有人、承讓人或代表等的一切權利已終止。然而在市建局多次要求下，包括通知被告若不能在今年1月22日前交吉，政府將採取法律行動，被告至今仍無或拒絕交吉，並繼續佔用處所。原告表示，政府因此被剝奪使用、管有、佔用及享用該處所的權利，包括由去年10月18日起直至被告交吉之日為止。

原告遂向被告申索處所的空置管有權、自去年10月18日起直至交吉之間以市值計算的收益，相關利息及訟費。 

案件編號：DCCJ3637/2026
法庭記者：雷璟怡

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