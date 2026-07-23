熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響

天文台颱風預報︱在菲律賓以東的熱帶氣旋，若增強為熱帶風暴，即將命名為「紅霞」。其會在今明兩日大致移向呂宋海峽一帶並逐步增強，可能於周末影響香港，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。

熱帶氣旋紅霞︱移動速度「正常至偏快」

根據天文台預測路徑，該風暴會在周日最接近本港，在本港以東約二百多公里掠過並登陸廣東東部沿岸，在揭陽市附近登陸。按平常理解，「東登」的風暴對香港風力的影響不及「西登」。香港氣象學會發言人梁榮武指，風暴路徑的影響因素很多，當中最大影響的是副熱帶高壓脊（副高）走向，而該風暴移動速度偏快，也有一定影響。

副高位置決定風暴路徑

梁榮武指出，根據天文台初始的預報，風暴移動速度約為每小時25公里，這屬於「正常至偏快」的速度。他解釋，影響熱帶氣旋路徑的關鍵因素，是副熱帶高壓脊（副高）的走向，以及與風暴之間的相互作用，因為一般熱帶氣旋都是沿着副高的邊緣移動，若在西北太平洋的副高向西伸展，就會將熱帶氣旋推向西，反之登陸位置就會較東。

天文台颱風預報︱登陸點於揭陽市附近

從該熱帶氣旋的路徑分析，梁榮武指由於風暴移動偏快，沒有足夠時間等待副高進一步西伸；加上根據昨日與今早的天氣圖，副高西伸的程度比預期低，不利風暴「西進」，因此路徑上會較早「北折」。

至於風暴進入南海前，不曾於菲律賓或台灣登陸，直接穿越巴士海峽，梁榮武指接觸陸地只對熱帶氣旋的強度有明顯影響，對路徑影響則沒有定論，變數很大。

汕尾以東登陸難有「八號波」？梁：並非科學說法 僅供參考

「東登」風暴影響下，香港在打風前期普遍吹西北風，受地形影響風力未必太大，其後轉吹西南風時，風力才會較顯著增強，但一般這些時間風暴已登陸，強度受到影響，因此對香港的影響遠不及「西登」風暴。據過往經驗，「東登」的風暴登陸點，往往要非常接近香港，一般在汕尾市或汕尾以西的位置，才足以令天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告信號。而據目前預測路徑，登陸點會在汕尾以東的揭陽市附近。

不過梁榮武認為這並非一個科學的說法，最多只是參考，因為每個熱帶氣旋構成、最大風的位置不同，東登風暴仍有可能帶來較顯著影響，不宜調以輕心。

梁榮武指，根據天文台天氣圖，「副高」位置（圖右）西伸程度不如預期，是風暴路徑偏東的重要原因。