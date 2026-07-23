北區社區健康中心冷氣分判商工頭否認收回佣 辯方因分判商老闆離港擬申終止聆訊

政府北區社區健康中心工程冷氣分判商的62歲「工頭」及2名工人，涉嫌向7名工人收取回佣共逾30萬元，以助對方獲聘，一同遭廉政公署落案起訴。工頭今早於粉嶺裁判法院否認3項串謀受賄罪及2項受賄罪，惟庭上交代冷氣分判商老闆近月移居加拿大，日前得悉無法出庭作供。辯方指原需盤問分判商老闆生意交涉事宜，現考慮申請終止聆訊。案件押後明早續訊。

大地科聯企業有限公司62歲前「工頭」翁送群聯同2名大地科聯前工人54歲何漢基及65歲謝樹康，同被控3項串謀代理人接受利益罪，翁送群再獨自被控2項代理人接受利益罪。首3項控罪指「工頭」翁送群涉嫌分別串謀工人何漢基及謝樹康從5名工人收取賄款，每個工作天收取600元至1,000元，當中何漢基亦有份向翁送群提供賄款。其餘2項控罪則指翁送群涉嫌從另外2名工人分別收取1,800元及8,500元賄款。

案件編號：FLCC1301/2025

法庭記者：陳子豪