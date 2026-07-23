Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北區社區健康中心冷氣分判商工頭否認收回佣 辯方因分判商老闆離港擬申終止聆訊

社會
更新時間：12:09 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:09 2026-07-23 HKT

政府北區社區健康中心工程冷氣分判商的62歲「工頭」及2名工人，涉嫌向7名工人收取回佣共逾30萬元，以助對方獲聘，一同遭廉政公署落案起訴。工頭今早於粉嶺裁判法院否認3項串謀受賄罪及2項受賄罪，惟庭上交代冷氣分判商老闆近月移居加拿大，日前得悉無法出庭作供。辯方指原需盤問分判商老闆生意交涉事宜，現考慮申請終止聆訊。案件押後明早續訊。

大地科聯企業有限公司62歲前「工頭」翁送群聯同2名大地科聯前工人54歲何漢基及65歲謝樹康，同被控3項串謀代理人接受利益罪，翁送群再獨自被控2項代理人接受利益罪。首3項控罪指「工頭」翁送群涉嫌分別串謀工人何漢基及謝樹康從5名工人收取賄款，每個工作天收取600元至1,000元，當中何漢基亦有份向翁送群提供賄款。其餘2項控罪則指翁送群涉嫌從另外2名工人分別收取1,800元及8,500元賄款。

案件編號：FLCC1301/2025
法庭記者：陳子豪

最Hit
天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸
01:09
天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸
社會
5小時前
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
01:03
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
政情
47分鐘前
深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判
01:16
深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判
即時中國
16小時前
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
旅遊
19小時前
《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸
《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸
影視圈
17小時前
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
影視圈
4小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-22 12:00 HKT
劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝
劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝
影視圈
18小時前