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隨地吐痰遭食環票控時襲擊職員 五旬侍應認罪判囚4個月緩刑3年、罰款$2000

社會
更新時間：11:54 2026-07-23 HKT
發佈時間：11:54 2026-07-23 HKT

52歲男侍應今年4月在北河街隨地吐痰時，遭食環署職員票控，男侍應拒絕交出身份證後，推撞食環署職員。男侍應早前承認阻礙公職人員及普通襲擊兩罪，主任裁判官蘇文隆今早在西九龍裁判法院判刑時指，考慮被告沒有刑事定罪紀錄，判處他判罰款2千元、監禁4個月，緩刑3年。辯方指報告內容正面，被告已深感後悔，並向事主真誠致歉。被告早前另承認傳票控罪隨地吐痰被罰款3千元。

被告羅智勇，被控於2026年4月8日，在深水埗基隆街與桂林街交界北河街市政大廈外阻礙依法執行公務的公職人員，即食物環境衛生署，助理小販管理主任，即男子朱啟東執行公務；另在同日同地襲擊朱啟東。

拒提供身份證處理票控兼向食環施襲

案情指，今年4月8日下午5時許，兩名食環署職員在案發地巡查時，發現被告在公眾地方隨地吐痰，食環署職員朱啟東遂上前截停被告，並向被告作出票控，惟被告拒絕提供香港身份證讓朱作票控，在朱作出多次口頭提醒後，被告仍拒絕提供個人資料及企圖離開。

朱遂張開雙手防止被告離開，被告隨即用右手前臂推開朱，導致朱跌倒在地上致傷，朱報案求助，被告在警方到達前沿著大南街逃去，過程遭拍攝下並在網上流傳。翌日，被告在深水埗地鐵站出口附近被捕，在警誡下承認因一時衝動而犯案。朱在案發後被送院接受治療，醫療報告顯示，朱的後腦及腰部觸痛。

案件編號：WKCC2138/2026
法庭記者：黃巧兒

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