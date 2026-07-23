自動駕駛︱運輸署批准機場島自動車無人化測試 如有事故責任誰屬？署方：難一概而論

運輸署今日（23日）宣布，已批准在機場島展開自動駕駛車輛的無人化測試，車上不再設有後備操作員。運輸署署長謝詠誼強調，安全永遠是首要考慮，所有測試均須符合嚴格國家及國際標準，並設有全面應變及風險管理機制。

機場島自動車實現四大技術躍進

運輸署至今已發出8個自動駕駛車輛先導牌照，涉及65輛車，測試地點遍及港九新界。謝詠誼指，所有測試大致暢順，達到國家或國際標準的第四級高度自動駕駛水平，目前全港測試項目已累計行駛超過24萬公里，當中機場島的項目更加顯著，先後實現四大技術躍進，包括多輛自動車同時運行、指定人員載客、路段擴展及車速提升。此外，遙距後備操作員會收集無人化操作的關鍵數據，為日後無人化駕駛奠定基礎。

關於署方如何檢視測試的安全表現，謝詠誼指，營運商每個月都要就機場島遙距操作測試提交報告，署方團隊也會不時實地檢視自動車表現，也會視察遙距控制中心的實際操作。

增標識顯示正進行「無人駕駛測試」

為方便其他道路使用者識別無人化測試車輛，謝詠誼指出，除了要求所有測試車貼上原有的自動車標籤外，今次亦新增額外標識，明確顯示車輛正進行「無人駕駛測試」。

謝詠誼強調，安全永遠是首要考慮，署方的實務守則按照國家及國際安全標準，要求營辦人制定全面的安全管理和應變計劃，涵蓋車輛安全、駕駛安全、道路安全、網絡安全等等。此外，營辦人必須為每輛自動車購買有效的第三者風險保險，並安裝電子數據記錄儀，以便有需要時提供協助。

她又提到，由她所領導的自動駕駛車輛應用促進工作組會持續審視各測試項目進度及安全表現，適時提供支援及協調，期望進一步融合數字技術、人工智能與公共運輸，更好服務市民。

事故時責任誰屬 謝詠誼：難一概而論

至於發生事故時責任誰屬，謝詠誼指若真的發生事故，誰負責任難以一概而論，但對市民和行人的保障方面，認為每一輛測試自動車附有的第三者保險足以應對，電子數據記錄儀亦可協助調查。她強調，任何道路使用者或駕駛者，任何車種，在任何計劃下使用道路，若有違規，都會和執法部門聯絡跟進。

被問到署方何時會考慮擴大測試範圍，謝詠誼指取決於營辦商的意願和計劃，歡迎潛在營辦商與署方進行討論。如果測試表現令人滿意，之後工作小組亦會跟進，看看營辦商想以怎樣的模式在香港進行商業營運。她表示，署方希望盡快達成無人化、規模化、商業化，未來能有更多路線進行無人化測試，也正處理一些商業運作申請，詳情留待日後公布。

坊間有聲音關注測試進度是否太慢，謝詠誼表示，測試項目不是說幾個月就能完成，例如路段有擴展過，車速有逐步提升，車輛數量也增至同步多車運行，署方會盡快爭取到下一個階段，但當然也要視乎安全和運作表現。

運輸署今日宣布批准百度旗下的自動駕駛平台「蘿蔔快跑」在機場島開展無人駕駛測試，成為香港首家獲無人駕駛測試牌照的企業。百度副總裁楊楠表示，目前「蘿蔔快跑」適應了香港的右舵駕駛規則，積累了豐富經驗，為後續開拓海外市場打下基礎。

莊豪鋒：機場島測試是重要試點 齊集複雜交通路況

實政圓桌議員莊豪鋒表示，早前曾試搭自動駕駛，感覺良好，認為內地及海外已經很多成熟的先例，香港必須要急起直追，加快發展步伐。他指選址機場島進行測試是重要試點，因齊集市區最難處理的複雜交通路況及設施，例如上橋落橋、高速公路、紅綠燈、迴旋處等，「累積到複雜路況數據，相信絕對會係自動駕駛技術未來正式踏出市區一項非常重要嘅測試同指標。」

記者：周育瑩

攝影：葉偉豪

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