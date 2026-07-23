涉前年筲箕灣燒臘舖偷$6500 清潔工擬否認盜竊罪 還押9月訊

筲箕灣某燒臘舖店主早前在網上發文指店舖前年疑遭人偷取現金6,500元，並公開案發閉路電視片段。事隔逾兩年，38歲清潔工涉案被捕，他被控1項盜竊罪，今於東區裁判法院再提訊。被告擬否認控罪，但稱欲尋找律師。裁判官王證瑜質疑為何被告較早前不接觸律師，但仍押後案件至9月3日再訊，以待被告索取法律意見，惟期間被告須還押。

被告葉俊文，被控於2024年3月22日在柴灣金華街21號地下好運燒臘飯店偷竊現金6,500元。

被告今天沒有律師代表，他表示打算不認罪，但想尋找當值律師協助。王官質疑被告非首次上庭，為何早前不接觸律師，惟最終仍批准案件押後。王官下令被告須還押候訊，並表明即使下次聆訊被告仍沒有律師代表，也不會再次押後案件，而是會繼續法律程序，提醒被告須盡快接觸律師。

案件編號：ESCC1241/2026

法庭記者：王仁昌