鍾麗玲新加坡推廣中國AI治理倡議 簽備忘錄發揮星港「門戶」優勢

個人資料私隱專員鍾麗玲於7月20至22日，在新加坡出席由新加坡資訊通訊媒體發展局及個人資料保護委員會舉辦的新加坡數據節及亞洲資料保障機構會議。鍾麗玲在會上大力推廣中國提出的全球人工智能（AI）治理倡議，分享香港在AI監管上的實務經驗，並與星洲業界簽署合作備忘錄，積極發揮香港連接中國內地與東盟國家的「超級聯繫人」及「超級增值人」角色。

鍾麗玲在7月21日的會議上，與新加坡個人資料保護委員會專員共同參與「在生成式人工智能（AI）時代治理個人資料」專題討論。鍾麗玲特別提及早前在上海舉行的「2026世界人工智能大會」，並強調中國提出各國應秉持「以人為本、向上向善」的理念，攜手構建公正合理的全球AI治理體系。她向與會者闡述，個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）正採取促進循規、溝通及協作的多管齊下策略，協助各機構安全且負責任地應用AI技術，全力支持香港建設為國際創新科技中心。

分享AI循規審查經驗

在數據節舉行期間，鍾麗玲於7月22日出席了由國際私隱專業人員協會（IAPP）舉辦的「2026年IAPP亞洲論壇」。在題為「亞洲的監管者如何影響AI及數據治理」的專題討論中，她與菲律賓、新加坡及泰國的監管機構專員同場交流。

鍾麗玲在會上分享了私隱專員公署自2023年起進行三輪AI循規審查的觀察與實務經驗，並介紹公署編製的獲獎指南，包括《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》及《僱員使用生成式AI的指引清單》。相關指引旨在協助機構以安全、負責任及保障私隱的方式採用AI技術，建立健全的AI治理與風險管理制度。

簽署備忘錄深化合作

同日，私隱專員公署與香港國際數據私隱學院，跟新加坡法律學會及亞洲商法研究所於新加坡簽署諒解備忘錄，進一步加強兩地合作。該備忘錄旨在發揮香港作為中國門戶、新加坡作為東盟國家門戶的獨特優勢，促進兩地法律專才、商界及持份者的知識交流，深化中國與東盟企業的合作交往。

鍾麗玲指出，這是香港國際數據私隱學院自2026年6月成立以來簽署的首份備忘錄，有助公署及學院發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，利用香港作為橋樑，促進東盟國家了解本港及國家的數據監管框架，同時為內地與本港持份者提供平台，以認識新加坡及東盟的監管制度，發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色。

新加坡法律學會行政總裁楊子健表示，備忘錄體現了雙方協助企業把握科技機遇並履行責任的承諾。他期望雙方在保障個人資料、AI治理等領域攜手合作，匯聚監管機構、業界人士、企業及學界，共同開發實用資源，增強機構在數字經濟下進行跨境業務的信心。

另外，鍾麗玲在活動期間亦與文萊資訊通訊技術產業管理局局長、泰國個人資料保護委員會主席等東盟官員進行會談，並與Meta等科技巨頭代表交流，探討個人資料保障與AI管治的最新國際實踐經驗。