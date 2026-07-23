法官陳嘉信再涉司法抄襲 江樂士：應採強硬手段 湯家驊：不尊重這個制度

高等法院法官陳嘉信2023年被發現多次司法抄襲，近日再有案件因司法抄襲而上訴得直，資深大律師湯家驊批評陳官再三司法抄襲其實「唔係好尊重個制度」。

湯家驊稱：好聽啲係工作繁重，難聽啲就係懶

行政會議成員兼資深大律師湯家驊及前刑事檢控專員江樂士分別回覆《星島》查詢指，陳官在首席法官警告過後仍然再次干犯司法抄襲，湯家驊認為可能反映首席法官訓誡未獲尊重，江樂士則指首次訓誡後陳官仍故態復萌，令事態顯然更嚴重，司法機構需要採取更強硬手段處理。湯家驊昨晨更在電台節目中，批評陳官幾乎將律師陳詞「搬字過紙」式抄襲，未能展示任何獨立判斷，直言「好聽啲就係工作繁重，難聽啲就係懶」。

江樂士昨回應指如陳官司法抄襲之弊病反覆出現在民事訴訟當中，或反映陳官未必最適合審理民事訴訟，司法機構將陳官調離民事案件，改為負責刑事案件，安排合理。

江樂士。資料圖片

湯家驊批評陳官再三司法抄襲「唔係好尊重個制度」。資料圖片

江樂士認為針對性培訓有利無弊

江樂士及湯家驊指出，法官之間會分工合作，部份負責刑事案件，部份負責民事案件即使將陳官調派至負責刑事案件，也不會造成不公。江樂士補充，正如反修例示威期間，前高等法院法官李瀚良曾聯署反對《逃犯條例》修訂草案，因此於2020年遭香港終審法院時任首席法官馬道立禁止審理任何示威相關案件。湯家驊說明法官審理刑事案件時，亦須聽取大律師陳詞及自行撰寫判詞，而且其個人認為刑事案件影響人身自由 ，甚至一生前途，其實比民事案件中的金錢瓜葛更加重要。

江樂士及湯家驊均不清楚何謂針對性培訓，惟江樂士相信無論如何均有利無弊。湯家驊強調尊重司法界的決定 ，惟希望司法界處理此事時候增加透明度，令一般市民都明白到跟進工作進展如何。陳官一而再再而三出現司法抄襲，其實「唔係好尊重個制度」，亦不尊重訴訟雙方對公義得以彰顯的訴求，「噉呢個係咪一個培訓、或者培訓咩嘢可以改變到呢種噉嘅心態呢 ？」湯家驊重申自己未經歷過，委實難以評論。

記者 陳子豪