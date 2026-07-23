熱帶氣旋「紅霞」︱天文台：明日考慮發一號戒備信號 視乎風力周六評估改發更高信號

在菲律賓以東海域的熱壓系統，已增強為熱帶低氣壓。天文台今早（23日）指，在上午八時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約900公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向呂宋海峽一帶。

天文台下午4時半表示，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在明日（7月24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在週末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。



星期六（7月25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。



受該熱帶氣旋影響，預料本港星期日（7月26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

熱帶氣旋「紅霞」料即將命名

根據2025年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字，對上的第11號颱風命名為「海神」，故若上述熱帶氣旋升格為熱帶風暴，則會按名單命名為「紅霞」。

根據天文台今日發出的首個路徑預報，預料準「紅霞」會在未來一兩日大致移向呂宋海峽一帶並逐步增強。其在周五至周六會橫過菲律賓北部，進入香港800公里範圍。其在周日凌晨會以颱風級別強度，在香港東面約200至300公里外掠過，於廣東省揭陽市惠來縣一帶登陸。