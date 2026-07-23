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熱帶氣旋「紅霞」今闖本港800公里範圍 天文台屆時考慮發一號風球 視乎風力周六評估改發更高信號

社會
更新時間：03:45 2026-07-24 HKT
發佈時間：08:40 2026-07-23 HKT

天文台周五（24日）凌晨3時30分發出特別天氣提示，指熱帶氣旋紅霞會在今日（24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在週末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

星期六（7月25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受紅霞影響，預料本港星期日（7月26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

熱帶氣旋「紅霞」料即將命名

根據2025年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字，對上的第11號颱風命名為「海神」，故若上述熱帶氣旋升格為熱帶風暴，則會按名單命名為「紅霞」。

根據天文台今日發出的首個路徑預報，預料準「紅霞」會在未來一兩日大致移向呂宋海峽一帶並逐步增強。其在周五至周六會橫過菲律賓北部，進入香港800公里範圍。其在周日凌晨會以颱風級別強度，在香港東面約200至300公里外掠過，於廣東省揭陽市惠來縣一帶登陸。

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