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大暑天氣︱午後多區錄33度以上 天文台發酷熱天氣警告 料明日持續極端酷熱

社會
更新時間：14:50 2026-07-23 HKT
發佈時間：14:50 2026-07-23 HKT

今日（23日）是廿四節氣的「大暑」，天文台表示，副熱帶高壓脊為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度或以上。在正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏東約860公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向呂宋海峽一帶。

本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴，下午酷熱。吹輕微至和緩偏南風。展望未來一兩日部分地區極端酷熱。星期六稍後至星期日間中有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。下星期一及星期二天氣仍然不穩定。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

副熱帶高壓脊會在明日繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日進入南海東北部並逐步增強，於周末期間靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，下周初該區仍有驟雨。而一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。

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