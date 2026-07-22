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謝展寰訪青海︱上午往祁連山崗什卡雪峰考察「無痕登山」機制 參觀國家公園生態科普館

社會
更新時間：19:36 2026-07-22 HKT
發佈時間：19:36 2026-07-22 HKT

環境及生態局局長謝展寰昨日（21日）及今日（22日）繼續青海訪問行程。他今日上午首先前往祁連山・崗什卡雪峰，考察當地保護冰川及雪山生態系統的「無痕登山」機制，以同時平衡生態保護和適度旅遊開發。隨後，一行人到訪祁連山國家公園生態科普館，認識全球國家公園和中國國家公園的發展歷程，進一步了解祁連山國家公園豐富的生態系統、生態價值、生物多樣性、科研監測等內容，以及推動生態保護教育的實踐經驗。

此行有助香港推進全面綠色轉型  積極對接國家「十五五」規劃

青海省成功結合綠色科技、新能源與生態產業的寶貴經驗，貫徹落實國家「綠水青山就是金山銀山」的重要理念；此行有助香港在推進全面綠色轉型及制定首份五年規劃時，能更積極對接國家「十五五」規劃，助力國家實現高質量發展。

謝展寰昨日到塔拉灘光伏產業園實地考察內地首個千萬千瓦級太陽能發電基地。產業園借助當地豐富的太陽和水能資源，建成「世界最大裝機容量的光伏發電園區」和「世界最大裝機容量的水光互補發電站」。該園亦成功結合光伏發電和荒漠化生態治理，協助當地牧民發展畜牧業，改善當地生態環境，同時推動清潔能源發展。他同日下午前往青海湖國家公園及青海湖生物多樣性保護中心，聽取人員介紹以「科研監測、救護繁育、研學體驗」的原則，進行高原物種的保育工作，以及如何透過生態修復，維持高原濕地獨有的生態系統。

謝展寰明日（23日）結束青海訪問行程返港。

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