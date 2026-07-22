機場增設電競運動體驗區   8種運動主題遊戲免費開放 啟用3日錄逾萬人次參與

機場管理局自7月17日起於一號客運大樓離港層11號登機閘口附近，增設電競體驗空間，場內設有8款運動主題電競設備，涵蓋單車、滑浪風帆、網球、單板滑雪、賽車及劍擊等，供公眾免費使用。機管局署理行政總裁姚兆聰表示，該設施啟用首三天已錄得逾一萬人次參與。

為旅客提供動靜兼備體驗

姚兆聰表示，機場一向重視旅客體驗，適逢暑假期間，不少家庭會扶老攜幼外遊，設施免費向旅客開放，旨在為登機或轉機旅客提供動靜兼備的體驗。他指出，體驗區的活動老少咸宜，「較動態的有賽車和滑雪，靜態的則有訓練反應力的設備。」他特別推薦電競單車設施，因具備競賽元素，適合與家人朋友一同參與。

他透露，設施啟用首三日已錄得超過一萬人次參與，體驗區計劃維持開放至少一年。

李慧詩：機場有運動體驗區十分吸引

香港單車運動員李慧詩在活動分享時指，平時訓練時也會踩單車機，認為機場有運動體驗區十分吸引，「我們平時轉機時都會腳腫，就可以做一些輕量運動舒緩。」

運動科學學者雷雄德從健康角度分析，指長途飛行久坐易影響血液循環，而機場電競運動體驗區的設施涉及大肌肉運動及心肺功能，對維持健康有良好作用，不論老中青朋友都能參與。他表示，動感電競遊戲對於推廣體育文化有正面作用，笑言目前一萬人次的使用量不足夠，「起碼10萬人啦」，鼓勵更多旅客善用設施。

上半年機場客流量按年增長11%

另外，姚兆聰指，過去6個月機場客流量較去年同期增長11%，為應對暑期出遊高峰，機管局已將部分辦票及安檢流程疏導至二號客運大樓，目前該大樓每日平均處理約兩萬名旅客。對於早前有報道指二號客運大樓出現排隊情況，他解釋，主要原因是早上繁忙時段短時間內湧入大量人流，但強調現有設施及櫃位數量足以應付整體需求。

記者：周育瑩

攝影：汪旭峰

