涉理大圖書館女廁偷拍兩女子 男學生被控窺淫罪9.16再訊

男學生涉嫌兩日內在理工大學的圖書館女廁偷拍兩名女子，被控兩項窺淫罪。案件今早在九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後至9月16日再訊，待向控方索取文件，獲署理主任裁判官鄭念慈批准，被告准以5千元保釋候訊，期間不得返回涉案圖書館及接觸證人。

20歲被告陳何億，被控於2026年2月26日及28日，在香港九龍油麻地育才道11號香港理工大學包玉剛圖書館6樓女廁，分別暗中觀察或拍攝女子X及Y，而X及Y所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X和Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會X和Y是否同意被觀察或拍攝。

案件編號：KCCC2108/2026

法庭記者：黃巧兒