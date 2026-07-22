無業漢涉醫院內咬鄰床病人 官指或受酒精戒斷症影響 以精神錯亂為由判罪脫

無業漢涉嫌於去年8月在伊利沙伯醫院咬鄰床病人，早前否認襲擊致造成身體傷害罪受審。裁判官吳卓樺今於九龍城裁判法院裁決時指，精神科專家認為被告案發時受酒精戒斷症及急性精神混亂的影響，不清楚自己在做什麼，被告未必有意圖傷害事主。吳官終以精神錯亂為由判處被告無罪，並將案件押後至7月31日，索取兩份精神科醫生報告，以考慮是否須要入院令或其他建議，被告期間續須還押。

49歲被告徐洪禹，被控於2026年8月26日，在香港九龍油麻地加士居道30號伊利沙伯醫院A座3樓34病房26號床位襲擊姓周的男事主，因而對周造成身體傷害。

被告自辯稱見黑白無常與天使

吳官裁決時，引述兩名警員的口供指，被告當晚在醫院病床上身穿束縛衣，有綁帶綁在床架，鄰床則是姓周的男事主。當時沒有人與被告對話，亦沒有人或外在環境刺激被告。被告突然將鄰床拉向自己，撲向事主及伏在事主身上咬其右邊後頸，警方隨即控制被告。吳官認為，兩名警員的證詞互相吻合，法庭予以採納。吳官引述醫療報告，事主的面部、頸部等有皮膚缺損，承認事實則提及二人互不相識。

吳官引述被告自辯，被告多年來有飲酒習慣，每日飲用近1公升，不喝酒時會感到煩惱及鬱悶，曾試過戒酒但不成功。案發前因從高處墮下而被送入醫院，惟一直處於糊塗狀態，直到醫護處理其傷口時才會有感覺。被告坦言不記得事發當日的事情，只見有人站在腳邊位置，就像鬼及牛魔王，及後又見像天使的人拿著盾牌在說話，而身邊的警員則像「黑白無常」，惟否認曾經襲擊鄰床病人。

官接納以精神錯亂為由判被告無罪

吳官引述小欖精神科醫生的專家報告指，被告有多年酗酒習慣，每日飲酒量極高，不喝酒時會出現失眠及焦慮等症狀，明顯屬酒精戒斷症，此症狀會導致被告在案發時不清醒，出現急性精神混亂，不清楚當刻發生什麼事情。而被告的症狀屬嚴重，每日攝取高濃度的酒精，長達約20多年。被告聲稱見到鬼及牛魔王等，屬當刻受症狀影響而出現幻覺，翌日忘記事件，剩下零碎記憶亦屬症狀的特性。

吳官認為，警員供稱沒有事情刺激被告、不知被告為何施襲等，顯示被告的精神狀況反覆及不穩，控方亦沒有挑戰辯方證人的供詞。吳官裁定，被告案發時受酒精戒斷症及急性精神混亂的影響，不清楚自己在做什麼，被告未必有意圖傷害事主，接納以精神錯亂為由判處被告無罪。吳官強調，以精神錯亂為由罪脫的被告，須要索取兩份精神科醫生報告，以考慮是否須要入院令或其他建議，並將案件押後至7月31日再處理，期間被告須還押候訊。

案件編號：KCCC2257/2025

法庭記者：黃巧兒