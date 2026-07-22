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打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？

社會
更新時間：11:52 2026-07-22 HKT
發佈時間：11:52 2026-07-22 HKT

天文台今日（22日）表示，預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置仍存在變數。由於根據2025年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字，對上的第11號颱風命名為「海神」，故若上述熱帶氣旋升格為熱帶風暴，則會按名單命名為「紅霞」。

各大模型料低壓區將進入本港400公里範圍內

根據天文台「地球天氣」頁面的AI模型預測，配以地圖對比，各大模型均預料該低壓區將進入本港400公里範圍內，但登陸位置仍有分歧。傳統超級電腦「歐洲中期預報中心」預計該低壓區路徑直面本港，會在周日早上（26日）進入本港400公里內，並繼續靠近，在汕尾及香港之間登陸；「歐中AIFS」同樣預計該低壓區將正面靠近本港，但預料在周六下午（25日）進入本港400公里內，並在汕頭、汕尾一帶登陸。

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盤古更改預測 料低壓區將正面靠近本港

「盤古」則更改預測，預料該低壓區將正面靠近本港，在進入本港400公里範圍後，並在汕頭、汕尾一帶登陸。至於「風烏」及「伏羲」則繼續預料該低壓區路徑在進入本港400公里範圍後改為向北移，並在周六（25日）在廈門、福州之間登陸。

各大模式對登陸位置仍有分歧，但共通點在於，即使是預料距離香港較遠的模式，其登陸位置距離香港都在400公里內，因此即使屬於「東登」，對香港的影響仍不可忽視。

未來九天天氣預報。天文台圖片
未來九天天氣預報。天文台圖片

周日離岸高地最高7級風

天文台預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置仍存在變數。受其影響，周六（25日）稍後至周日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。周六（25日）風力為4至5級北至東北風，稍後離岸及高地有6級風；周日（26日）風力為5級西至西南風，離岸及高地風力達6至7級。

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