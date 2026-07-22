打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台：大部分預報料「東登」 周六周日廣東沿岸風勢頗大

天文台今日（22日）表示，預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置仍存在變數。由於根據2025年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字，對上的第11號颱風命名為「海神」，故若上述熱帶氣旋升格為熱帶風暴，則會按名單命名為「紅霞」。

各大模型料低壓區將進入本港400公里範圍內

根據天文台「地球天氣」頁面的AI模型預測，配以地圖對比，各大模型均預料該低壓區將進入本港400公里範圍內，但登陸位置仍有分歧。傳統超級電腦「歐洲中期預報中心」預計該低壓區路徑直面本港，會在周日早上（26日）進入本港400公里內，並繼續靠近，在汕尾及香港之間登陸；「歐中AIFS」同樣預計該低壓區將正面靠近本港，但預料在周六下午（25日）進入本港400公里內，並在汕頭、汕尾一帶登陸。

天文台晚上發表天氣隨筆，指菲律賓以東海域上與低壓區相關的對流雲團的發展。現時該區的海面溫度較高，為對流系統提供充足的水汽和能量。同時，高空輻散、較弱垂直風切變等大氣條件亦有利該系統進一步發展。預料該低壓區會在今明兩日逐漸整合並發展為熱帶氣旋。預料該潛在熱帶氣旋會受副高南側的偏東風引導，向西北偏西方向大致移向呂宋海峽一帶，於本周後期進入南海東北部並逐漸增強。

大部分傳統和AI電腦預報模式預測「東登」 風力料較「西登」低

現時大部分傳統和人工智能電腦預報模式預測該潛在熱帶氣旋隨後會向西北移動，採取「東登」路線，移向本港以東的廣東東部沿岸，只有個別傳統電腦預報模式預測熱帶氣旋會採取「西登」路線，移向本港以西的廣東西部沿岸。一般而言，在「東登」情境下，本港會有一段時間吹北或西北風，受山勢阻隔，普遍風力會較「西登」情境低。

各預報模式預測登陸位置與本港距離有較大分歧

目前各個預報模式預測副高西伸的程度及該潛在熱帶氣旋的移動速度仍有分別，因而令其登陸位置與本港的距離有較大分歧，進而對本港天氣的影響亦有較大不確定性。現時有部分模式（例如人工智能電腦模式「風烏」）預測該潛在熱帶氣旋會在較為接近的汕尾一帶登陸，本港會受其強雨帶及狂風較大影響。而部分模式（例如歐洲電腦模式）則預計其登陸地點較為偏東，接近廣東與福建交界，因而影響本港的風勢和雨勢會較弱。由於該潛在熱帶氣旋尚未生成，因而數日後其登陸位置與本港的距離仍有待觀察。

AI電腦模式「風烏」預測該潛在熱帶氣旋會在較為接近的汕尾一帶登陸，本港會受其強雨帶及狂風較大影響。而歐洲電腦模式則預計其登陸地點較為偏東，影響本港的風勢和雨勢會較弱。

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盤古更改預測 料低壓區將正面靠近本港

「盤古」則更改預測，預料該低壓區將正面靠近本港，在進入本港400公里範圍後，並在汕頭、汕尾一帶登陸。至於「風烏」及「伏羲」則繼續預料該低壓區路徑在進入本港400公里範圍後改為向北移，並在周六（25日）在廈門、福州之間登陸。

各大模式對登陸位置仍有分歧，但共通點在於，即使是預料距離香港較遠的模式，其登陸位置距離香港都在400公里內，因此即使屬於「東登」，對香港的影響仍不可忽視。

未來九天天氣預報。天文台圖片

周日離岸高地最高7級風

天文台預料位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置仍存在變數。受其影響，周六（25日）稍後至周日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。周六（25日）風力為4至5級北至東北風，稍後離岸及高地有6級風；周日（26日）風力為5級西至西南風，離岸及高地風力達6至7級。