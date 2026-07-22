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高院法官陳嘉信第5度司法抄襲事件 終院首席法官張舉能要求他接受針對性培訓

社會
更新時間：02:09 2026-07-22 HKT
發佈時間：02:09 2026-07-22 HKT

於2023年被發現多次司法抄襲的高院法官陳嘉信 ，近日在南太股份案中，再因涉嫌司法抄襲而導致上訴得直重審。司法機構回覆《星島頭條》查詢表示，大篇幅的司法抄襲在任何情況下都應堅決避免，終審法院首席法官張舉能及高等法院首席法官潘兆初將會就事件，對陳嘉信再次作出嚴肅訓誡，並要求他接受針對性培訓。

司法機構：大篇幅司法抄襲任何情況下都應堅決避免

今次事件源於南太股份案重難南太電子創辦人顧明均與其胞妹等人，指前妹夫承諾以受託人身份持有約值4000萬元的南太母公司股份，入稟要求前妹夫交出股份，高院法官陳嘉信前年裁定顧明均一方敗訴。然而顧明均一方上訴，指陳嘉信判詞中近9成半段落抄襲前妹夫一方的開案及結案陳詞。上訴庭認同判詞中無從顯示陳官曾考慮雙方矛盾的證供或陳詞，沒有獨立裁斷案中重要議題，因此上周裁定上訴得直，下令由另一名法官重審。

高院法官陳嘉信再度捲入司法抄襲事件。
高院法官陳嘉信再度捲入司法抄襲事件。
終院首席法官張舉能要求陳嘉信接受針對性培訓。
終院首席法官張舉能要求陳嘉信接受針對性培訓。
司法機構強調，大篇幅的司法抄襲在任何情況下都應堅決避免。
司法機構強調，大篇幅的司法抄襲在任何情況下都應堅決避免。

相關新聞：高院法官陳嘉信再牽涉司法抄襲  南太股份案上訴得直重審

司法機構回覆《星島頭條》查詢表示，基於司法獨立和公正原則，法官應獨立專業地審理案件，並在判詞中展現公平公正的觀感，這對維持公眾對司法制度的信心至關重要。

司法機構說：「將訴訟方的陳詞納入判詞中在某程度上為可接受的做法，且在普通法制度下頗為常見。然而，若在個別案件中，法官撰寫判詞時過分抄襲訴訟方的陳詞，難免會惹人質疑法官有否運用獨立思考處理需作裁決的事實和爭論點。因此，大篇幅的司法抄襲在任何情況下都應堅決避免。」

鑑於2023-2024的司法抄襲情況，司法機構已於去年調整陳嘉信的司法工作，讓他主要負責審理無須撰寫判詞的刑事案件，以避免他在撰寫判詞出現大篇幅司法抄襲的情況。

司法機構表示，由於陳嘉信法官在這案件的判詞再次涉及大篇幅的司法抄襲，「終審法院首席法官及高等法院首席法官將會就這事對陳嘉信法官再次作出嚴肅訓誡，並要求他接受針對性的培訓」。

 

 

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