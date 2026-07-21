國安檔案解密︱第四集還原「光城者案」 警臨床心理學家分析施襲者動機 揭中學生被煽惑自製炸彈經過

《香港國安法》公布實施6周年，保安局推出一連五集的電視節目《國安檔案解密》，今晚（21日）播出第四集《光城者案》，警務處國安處總警司李桂華，警察臨床心理學家何穎思，警方高級炸彈處理主任李展超高級警司，資深大律師、法學教授江樂士分別剖析案情、涉案人背後動機、案件嚴重性等。

2021年1月，一群中學生組成激進「港獨」組織「光城者」，四處宣揚「光復我城」「武裝起義」「暴力抗爭」，又設立街站籌款，潛入中學企圖偷走化學品，租借賓館設置爆炸品實驗室，意圖在公共設施發動炸彈襲擊。他們為此更誘導未成年學生充當放置炸彈的「死士」。

保安局推出一連五集的電視節目《國安檔案解密》，今晚（21日）播出第四集《光城者案》。

警察臨床心理學家何穎思表示，利用炸彈襲擊是有預謀的破壞性行為，選擇使用炸彈一般是因為成本低、殺傷力強、操作便利。施襲者能遠距離操控，事後不會在現場留下任何直接證據，也不會看到死傷者。她分析指，這種心理距離，令他們誤以為自己沒有責任，甚至很容易合理化自己的襲擊。

她又指出，炸彈襲擊會帶來巨大的心理衝擊，巨響、傷亡場面及建築物被毀壞的畫面，極易透過媒體迅速廣泛傳播，將恐懼感直接帶入大眾心中，容易引發大規模的恐慌與社會混亂，讓施襲者實現他們最大的公開影響，同時宣揚恐怖主義。

何穎思引述心理學中的「3N模型」，包括Need（需要）、Narrative（劇本）及Network（網絡）三個元素，指三者環環相扣、互相影響，導致多種心理現象出現，在不知不覺中這些因素會影響一些原本沒有特別強烈立場或感受的人，改變他們的思想和行為，從而走向極端及暴力。

2021年5月5日，4名「光城者」成員被發現潛入將軍澳一間中學企圖偷取化學品，更租借尖沙咀一間賓館作爆炸品實驗室，企圖進行恐怖襲擊。然而，警方一早已經對「光城者」進行監視，只要有所行動便會立刻拘捕。警務處國安處總警司李桂華稱，「光城者」的成員大部分都是年輕人，透過不同平台鼓吹顛覆性違法理念，亦曾舉辦記者會鼓吹以武裝起義推翻政府，涉及暴動和暴力元素。警方亦在「光城者」的基地搜獲武器和示威裝備，包括氣槍、伸縮棒、戰術背心等，形容情況並不尋常。

2021年7月5日，警方拘捕一名離開賓館的「光城者」成員，並在房間內搜查到可製造爆炸品的工具，又在記事本中發現詳細的計劃內容，包括不同爆炸品原理，製造及存放爆炸品所需物資、揀選交通工具、警察總部、法院等地為目標等。拘捕行動後，警方更發現主犯曾多次詢問學校化學老師如何製造爆炸品TATP，又多次向他人透露放置炸彈計劃。主犯在招募他人做「死士」放置炸彈時，更提出「做大事一定會有人犧牲」、「污糟嘢總係要有人去做」等冷血言論。

警方高級炸彈處理主任李展超高級警司指出，TATP是非常危險和敏感的爆炸品，即使使用非常少的劑量，亦可導致有規模的殺傷力。TATP是多宗國際恐怖襲擊常用的自製炸藥，包括2005年英國倫敦、2015年法國巴黎和2016年比利時布魯塞爾發生的恐襲。

資深大律師、法學教授江樂士指，眾人策劃的陰謀極為嚴重，涉及在香港多個公共設施實施炸彈襲擊，難以想象不以恐怖主義罪名作出起訴，因為他們策劃的明顯是極端性質的爆炸。他又稱，要捍衛「一國兩制」，每個人都需要保持警惕，因為香港仍然面對持續的風險和威脅。