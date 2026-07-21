食環署「曉網」行動打擊無牌小販 拘控6人檢260公斤熟食及過期食物

食物環境衞生署今日（21日）表示，為應對炎熱天氣下無牌小販販賣高危食物的隱患，食環署在全港高風險地點展開代號「曉網」的執法行動。截至昨日（20日），署方已成功拘控6名涉嫌無牌販賣及阻街的人，並檢獲約260公斤熟食及過期食物等。署方強調對售賣高危食品的小販將採取「零容忍」態度。

全港高風險地點精準打擊無牌高危小販

鑑於在炎熱潮濕的天氣下，食物容易變質或滋生有害細菌，為應對無牌小販販賣來歷不明、過期、限制出售或貯存不當的食物所構成的公眾健康隱患，食環署自上周五（17日）起，在全港展開代號「曉網」的情報主導行動，對高風險地點進行精準執法，嚴厲打擊販賣來歷不明及高危食物的違法行為，以保障食物安全。

食環署人員在行動中發現有無牌小販非法擺賣食物。政府新聞處圖片

截至7月20日，食環署在行動中已成功拘控6名涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙的人士。執法人員在行動中共檢獲約260公斤食物，當中包括熟食、飯盒、麵包、飲料及過期食物等。食環署表示，有關執法行動將會持續進行，以維護公共衞生。

販賣高危食物零容忍 不警告即拘捕

食環署重申，部門一向秉持情理兼備的原則處理無牌小販問題，對年邁或殘障小販會酌情處理。然而，為了保障食物安全及公眾健康，若違法行為涉及販賣熟食，以及來歷不明、過期、禁售或限制出售等高危食物，食環署將採取「零容忍」的嚴厲執法行動，包括不作警告而即時拘捕。

食環署人員在行動中檢獲的食物和飲料。政府新聞處圖片

食環署人員在行動中檢獲的食物和擺賣工具。政府新聞處圖片

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非持有食環署簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違者一經定罪，初犯最高可處罰款5,000元及監禁一個月，再犯最高可處罰款10,000元及監禁六個月。如無牌販賣活動同時引致阻塞通道，執法人員可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）加控違例人士在公眾地方擺放物品造成阻礙，可另處罰款25,000元或監禁三個月。此外，任何人未獲准許售賣限制出售的食物（包括凍肉、刺身和壽司等），即屬違法，一經定罪，最高可處罰款50,000元及監禁六個月。

食環署呼籲市民切勿光顧無牌小販，並應立即舉報可疑活動，與政府共同維護食物安全和環境衞生。署方將繼續加強執法，打擊無牌小販活動及涉及出售食物的違法行為。