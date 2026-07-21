Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食環署「曉網」行動打擊無牌小販 拘控6人檢260公斤熟食及過期食物

社會
更新時間：22:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：22:30 2026-07-21 HKT

食物環境衞生署今日（21日）表示，為應對炎熱天氣下無牌小販販賣高危食物的隱患，食環署在全港高風險地點展開代號「曉網」的執法行動。截至昨日（20日），署方已成功拘控6名涉嫌無牌販賣及阻街的人，並檢獲約260公斤熟食及過期食物等。署方強調對售賣高危食品的小販將採取「零容忍」態度。

全港高風險地點精準打擊無牌高危小販

鑑於在炎熱潮濕的天氣下，食物容易變質或滋生有害細菌，為應對無牌小販販賣來歷不明、過期、限制出售或貯存不當的食物所構成的公眾健康隱患，食環署自上周五（17日）起，在全港展開代號「曉網」的情報主導行動，對高風險地點進行精準執法，嚴厲打擊販賣來歷不明及高危食物的違法行為，以保障食物安全。

食環署人員在行動中發現有無牌小販非法擺賣食物。政府新聞處圖片
食環署人員在行動中發現有無牌小販非法擺賣食物。政府新聞處圖片

截至7月20日，食環署在行動中已成功拘控6名涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙的人士。執法人員在行動中共檢獲約260公斤食物，當中包括熟食、飯盒、麵包、飲料及過期食物等。食環署表示，有關執法行動將會持續進行，以維護公共衞生。

販賣高危食物零容忍 不警告即拘捕

食環署重申，部門一向秉持情理兼備的原則處理無牌小販問題，對年邁或殘障小販會酌情處理。然而，為了保障食物安全及公眾健康，若違法行為涉及販賣熟食，以及來歷不明、過期、禁售或限制出售等高危食物，食環署將採取「零容忍」的嚴厲執法行動，包括不作警告而即時拘捕。

食環署人員在行動中檢獲的食物和飲料。政府新聞處圖片
食環署人員在行動中檢獲的食物和飲料。政府新聞處圖片
食環署人員在行動中檢獲的食物和擺賣工具。政府新聞處圖片
食環署人員在行動中檢獲的食物和擺賣工具。政府新聞處圖片

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非持有食環署簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違者一經定罪，初犯最高可處罰款5,000元及監禁一個月，再犯最高可處罰款10,000元及監禁六個月。如無牌販賣活動同時引致阻塞通道，執法人員可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）加控違例人士在公眾地方擺放物品造成阻礙，可另處罰款25,000元或監禁三個月。此外，任何人未獲准許售賣限制出售的食物（包括凍肉、刺身和壽司等），即屬違法，一經定罪，最高可處罰款50,000元及監禁六個月。 

食環署呼籲市民切勿光顧無牌小販，並應立即舉報可疑活動，與政府共同維護食物安全和環境衞生。署方將繼續加強執法，打擊無牌小販活動及涉及出售食物的違法行為。

最Hit
再有港人在日本自駕出車禍。NyanropS@X
00:38
北海道富良野兩車迎頭相撞致1死5傷 消息：死者為53歲港婦
即時國際
5小時前
苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念
影視圈
5小時前
謝賢離世家人低調「院出」火化 霆鋒急返港送別 遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
01:10
謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
醫生教室
11小時前
1億六合彩︱暑期金多寶攪珠結果出爐 即睇億元幸運兒係咪你！
00:27
1億六合彩︱暑期金多寶攪珠結果出爐 即睇億元幸運兒係咪你！
社會
1小時前
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
10:42
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
影視圈
4小時前
滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家
滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家
商業創科
5小時前
謝賢離世丨胡楓抱恙拒談故友 《四個小生》因四哥摑曾江變熱話 曾約定到對方靈前留一吻
謝賢離世丨胡楓抱恙拒談故友 《四個小生》因四哥摑曾江變熱話 曾約定到對方靈前留一吻
影視圈
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
01:28
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
社會
10小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
5小時前