每日雜誌｜商用爐具效能標籤留白 業界自發 「跨境」 認證 冀從教育宣傳着手 逐步邁向 「綠色廚房」

實踐環保是全球趨勢，有本地商家在疫下提升商用爐具的能源效益，使產品「跨境」取得1級「中國能效標識」，吸引連鎖酒家為節省電費而更換爐組。香港現行的「能源效益標籤計劃」大多涵蓋家用電器，有小型食店東主稱，添置爐具的成本約佔新餐廳整體裝潢費用的20%，大部分工程公司以價格為首要考量，甚少看重商業爐具的能源效益。有餐飲業人士亦言，節能爐具對業界有吸引力，建議從教育和宣傳入手，讓營運者了解有更節能的選擇，為邁向「綠色廚房」出一分力。

中國商用電磁爐能效等級分為3級，以1級為最高。 受訪者提供

食店添置爐具的成本約佔店舖整體裝潢費用的20%。 受訪者提供

為提升社會對節約能源的意識及方便市民挑選具能源效益的器具，政府透過《能源效益（產品標籤）條例》推行強制性「能源效益標籤計劃」，在本港供應的11類訂明產品必須貼上能源標籤，包括空調機、緊湊型熒光燈（慳電膽）、洗衣機、電視機和儲水式電熱水器等，另設自願參與的「家用器具、辦公室器材及汽車能源效益標籤計劃」，涵蓋13種家用電器、7種辦公室器材和2種氣體器具。

至今有7至8件爐具獲1級標識

有餐飲業人士指，上述計劃未有涵蓋商用電器，部分商家轉向參考中國和歐洲等地的相關標準。2021年10月，中國標準化管理委員會（SAC）和中國國家市場監督管理總局（SAMR）發表了商用電磁爐能效限定值及能效等級標準「GB 40876-2021」，把電磁爐的能效等級分為3級，其中以1級的能效為最高（見表）。當產品取得認證後，相關網站會列出產品和生產商的資料，方便餐廳營運者選購爐具。

有本地商家在疫下提升商用爐具的能源效益，使產品「跨境」取得內地的1級「中國能效標識」。該爐業工程公司總經理杜嘉揚指，疫情期間已留意到相關標準，至今已有7至8件爐具取得1級標識。他形容，申請過程有不少得着，如起初有爐具未達1級標準，經改良後的熱效率由88%提升至93%。

內地廠家申請能效標識已成趨勢，香港專業點心師總會主席余劍雄說，曾有商家向他推薦轉用內地爐具，或可節省逾萬元電費，「內地標準行之有效，感覺香港遲早也會推行。」香港飲食業職工會聯合會秘書長何仁清亦言，餐廳用電、用煤的成本不斷上升，增加成本壓力，業界也開始留意和選用比以往更具能源效益的設備，「降低『硬成本』。」

內地購入的商用爐具價格較香港便宜。 新華社

另有餐飲業人士稱，部分商場要求營運者執行及優化「環境、社會及管治」（ESG）的表現，「一個廚房有很多爐具，全數提升能源效益，減省的電費支出就很明顯。」有連鎖式酒家更換爐組，亦有米線專門店採用節能爐具，更方便員工監察機器運作時的平均溫度，在研發產品時撰寫「標準作業程序」（SOP）。

惟有小型食店東主稱，添置爐具的成本約佔新餐廳整體裝潢費用的20%，首要配合餐廳的面積、設計和菜種，大部分公司以價格為首要考量。

韓食店「Ms. Hanna」總經理兼創辦人廖家龍相信，現時只有連鎖式、具規模的食肆能夠負擔更換節能爐具的成本，早年更有酒樓引入能源再生蒸櫃，把已排出的蒸氣「回收」，還原為冷凝水循環再用，又可轉化為熱能加熱水源。

他說，開設新餐廳要規劃動線和營運模式，並特製廚房的布局擺位，撇除連鎖式食肆的「倒模式」設計，普遍小店要因應場地大小訂製尺寸相宜的爐具，「大多數設備也是客製化。」他續指，大部分小型食肆開新店，會委託工程公司在配合餐廳設計、菜種和成本下，搜羅合適的廚具，若然營運者沒有提出「節能」要求，成本便是首要考量，「視乎營運者和各持分者的環保意識。」他又言，工程公司要贏得合約，一定壓低成本，自然不會考慮有能源效益但造價較貴的商品。

有餐飲業人士相信，只有連鎖式食肆能負擔更換節能爐具的成本。

廖家龍補充，除了小型或特定廚具，普遍食肆會從內地購入爐組，價格較為相宜，舉例內地電磁爐連運費約需要500元，在香港購入同等效能的卻要1200元；在內地購入商用大型焗爐約需要5萬元，在香港卻要15萬至18萬元不等。

節能爐組售價貴 內地較相宜

何仁清同意指，更換節能爐具的先決條件是價錢，假設每月可以節省10%電費，卻要先用120%成本購入爐具，並不合乎成本效益。他又說，商家更換電爐具也要計算店舖所需電流，或要向電力公司申請加電，也是成本。他續以安裝太陽能板作比喻，用家可以較正常電費高的價錢，把太陽能產生的電力售予電力公司，以支付系統的投資及發電成本，但也要一定時間作回本期。

「一分錢一分貨。」廖明白，儘管更換節能爐組的成本，必定能在不久將來透過節省電費回本，但回本期因爐具而異。他以一般香港商場租約由3年至5年計算，假設爐具的壽命超過5年，但餐廳不獲續租，即爐具尚未用盡其效能便要被銷毀，促使小商戶必定從成本的角度出發，「餐廳倒閉也不能把爐具帶回家。」

有餐飲業人士相信節能爐具對業界有吸引力。

餐飲未來追求「智能」和「節能」

內地標準推出近5年，杜嘉揚坦言是「提早部署」，現時先做基本和標準化的產品，接下來要有大眾關注，才有動力繼續邁向環保的道路，「由無變有是一個艱辛的過程，要大家支持。」他又言，未來餐飲業會追求「智能」和「節能」兩大方向，相信很多餐飲業對相關爐具有興趣，「內地的標準很全面，直接應用於香港也綽綽有餘。」

廖家龍也坦言，撇除成本必然想轉用節能爐具，相關爐具有規範，在管理、安全和保養上有較大保障，「未來要看科技發展，效能所帶來的回報要大於傳統爐具……保障員工安全最重要。」他認為，推廣節能爐具宜從教育和宣傳入手，如有關部門可推出類似「星級有營食肆」等運動，「讓餐廳營運者了解更多省電的爐具選擇。」

小商戶樣樣慳 成本是首要考量

有餐飲業人士稱，營運者轉用電爐的考量甚多，或轉向以其他渠道節省營運成本。

韓食店「Ms. Hanna」總經理兼創辦人廖家龍說，現時許多餐廳仍兼用電煤，成本佔營業額約1.5%至2%，假設大型餐廳每月營業額為200萬元，轉用節能爐具可減省0.5%開支，即約1萬元，「持之以恆可以節省不少金錢，在大型餐廳應用的效果相得益彰。」

爐具以外，廖家龍指，抽風機、空調和照明系統的運作時間較爐具長，能源效益同樣重要。他舉例，佔地3000呎的店舖需要用到100至200個單位的燈組（即光管或燈泡），按用電量指標所指，轉用發光二極管（LED）可以節省高達80%電費，但成本卻是傳統燈泡的兩倍。

香港飲食業職工會聯合會秘書長何仁清補充，儘管電爐具的技術越見精密、用電傳播熱度的表現理想，但中式鑊等煤氣爐具仍難以用電爐替代。他從餐廳老闆的角度出發，寧願更換其他爐具，至最後一刻才換電炒爐，「可以做到『燜、蒸、扣』，但要有鑊氣、拋鑊，其他爐具有機會黏底。」

記者：仇凱瑭