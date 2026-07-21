善德基金會單車盛事啟動 挑戰120萬公里迎回歸30載 羅淑佩：推動單車專業普及 各界同心轉化能量全城發亮

香港善德基金會舉辦「Ride to Shine Hong Kong善德永明耀香港」大型單車騎行盛事，活動定下累計騎行挑戰120萬公里目標，相當於圍繞地球30圈。文體旅局局長羅淑佩出席啟動禮時致辭指出，政府會推動單車運動邁向專業化和普及化，又希望更多機構及企業參與為香港體育注入動力。基金會主席藍國慶於致辭時表示，希望大家同心同德，團結一致「轉化能量，全城發亮」共同成就動力創舉，迎接香港回歸祖國30年。

羅淑佩：投放更多資源 推動單車專業普及

羅淑佩指，明年適逢香港回歸祖國30周年的大日子，善德基金會和香港永明金融特意廣邀全港市民、大灣區同胞，及訪港旅客共同參與這個別開生面的單車活動，以接力方式一起完成相等於環繞地球30圈的里程目標，為香港邁向回歸30周年率先送上祝福。

羅淑佩表示，香港人素來熱愛踩單車，而單車運動在香港近年發展相當成熟，於體院中列入A級精英體育項目，近年香港單車好手在國內外賽事屢創佳績，使得中國香港單車隊在國際體壇地位不斷提升。隨著本港單車徑網絡日趨完善，加上健身中心提供單車機，這項有益心的運動早已融入了不少市民的日常生活當中。

羅淑佩表明，特區政府未來會繼續投放更多資源，推動單車運動邁向專業化和普及化，延續這一股良好的發展勢頭。除了政府積極推動外，社會各界的關注和支持也是不可缺少。香港善德基金會和香港永明金融，一直以來都是本地體壇的堅實和重要夥伴，又特別提到善德基金會冠名贊助體院的傑出青少年運動員選舉，嘉獎香港體壇的新星，希望未來有越來越多的機構和企業，為本港體育事業注入源源不絕的動力。

藍國慶：廣邀大灣區同胞參加 體現萬眾一心

善德基金會主席藍國慶致辭指，是次活動口號為「轉化能量、全城發亮，成就動力創舉」，今日的主場地尖沙咀梳士巴利道花園現場設置了100架智能單車，由即日開始至8月15日，為期4星期讓市民同各界參與，「一齊創造香港更美好嘅未來！」他指，非常歡迎訪港旅客共同參與活動，令旅客享受香港旅遊樂趣的同時，還可深入感受到香港推廣環保、健康生活，及團結的文化。

同時，活動亦設置有十八區耐力接力賽、企業隊及個人10公里計時賽。藍國慶指出，首三名隊伍將獲邀請出席今年慶祝國慶活動。另外，還有Facebook 10公里挑戰賽，邀請各界廣邀家人朋友一同參加，全城一齊挑戰動力創舉。

藍國慶提到，活動會安排流動單車參與平台走訪香港十八區，亦都會去到深圳、珠海，及中山一帶，廣邀大灣區同胞參加，體現中港融合、萬眾一心。另外，他指香港機管局亦會同上海機管局舉辦比賽，共同支持動力創舉。

他亦感謝羅淑佩，與全力推動合作方永明金融大力支持活動，共同成就創舉。他提到，善德基金會一直以來舉辦各種青年人活動，如科技、法治、中華文化、體育等，透過不同範疇引領年青人成為具有愛國情懷，才德兼備的新世代人才。

童軍總會動員逾千人參與壯舉

啟動禮上，羅淑佩偕藍國慶與一眾嘉賓，率領全場10隊隊伍，100架智能單車共同起步，並親自試踩兩三分鐘。最終，羅淑佩約兩分鐘共騎行了1.588公里，藍國慶亦累積了1.906公里里數，為壯舉拉開序幕。

其中，香港童軍總會五個地域各自派出250至300人參與活動，動員了過千人。助理香港總監(新界地域) 陳秋玉指，活動集齊社會不同界別，與市民一同，透過踩智能單車環繞地球30圈慶祝回歸30周年，認為是相當有意義。

她指童軍總會目標是累積4萬零75公里，即圍繞地球一圈，甚至可能突破目標。她自己也親身下場踩了約三分鐘，「其實踩落係會覺得累，不過我又覺得係一個好好鍛煉自己身體嘅機會！」

少年警訊代表隊於啟動禮上，率先累積達100公里里數，成為「善德永明啟動盃」冠軍。隊員Coolby接受《星島》訪問時表示，很榮幸可以代表少年警訊參加如此盛大的壯舉，包括她剛才參加啟動禮比賽時，感受到所有人一起為慶祝香港特別行政區成立30周年的澎湃及熱情 。她提到，啟動盃上少年警訊代表隊上下團結，互相補位地完成比賽，「攞咗第一係覺得好開心嘅，但更開心係可以同其他隊伍一齊完成呢個壯舉，出一分力去支持呢個慈善活動。」

記者：趙克平