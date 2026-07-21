旺角救世軍海泰長者之家爆產碳青霉烯酶腸道桿菌群組 9院友中招 最老102歲

衞生署衞生防護中心（中心）今日（21日）正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，事件涉及旺角救世軍海泰長者之家9名年齡介76至102歲的院友，他們過去兩個月因自身疾病入院篩查時被發現帶菌，不排除在院舍內受感染。防護中心巡查發現該院舍自5月起因防護措施不妥當，導致細菌透過員工或環境傳播。

衞生署衞生防護中心正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組。

5月起已現爆疫苗頭 不排除院內感染

衞生防護中心表示，近月接獲醫院管理局通知，旺角區救世軍海泰長者之家同一樓層有九名院友，年齡介乎76至102歲，分別為6男3女，過去兩個月內先後因自身疾病需要到公立醫院留醫。他們的入院篩查樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，不排除入院前在該院舍內受到感染。全部病人均屬帶菌者，沒有出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染的相關病徵，情況穩定。

中心接獲醫管局通知後，隨即展開流行病學調查，並巡查涉事院舍。中心人員發現該院舍同一樓層自本年五月起陸續出現帶菌者，而該院舍因未有妥善執行相關的傳染病預防及控制措施，導致細菌於院舍內透過員工、被污染的環境或共用物品傳播。

中心已提醒院舍必須按指引妥善進行護理程序、徹底清潔及消毒環境，確保員工和院友手部衞生，同時建議院舍集中安置帶菌者在同一區域，確保院舍內有足夠的潔手設施。

另外，中心會繼續調查個案群組，在院舍進行篩查，以確定有否其他帶菌者。中心亦會繼續對該安老院進行醫學監察。