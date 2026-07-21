旺角救世軍海泰長者之家爆產碳青霉烯酶腸道桿菌群組 9院友中招 最老102歲
更新時間：20:04 2026-07-21 HKT
發佈時間：20:04 2026-07-21 HKT
發佈時間：20:04 2026-07-21 HKT
衞生署衞生防護中心（中心）今日（21日）正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，事件涉及旺角救世軍海泰長者之家9名年齡介76至102歲的院友，他們過去兩個月因自身疾病入院篩查時被發現帶菌，不排除在院舍內受感染。防護中心巡查發現該院舍自5月起因防護措施不妥當，導致細菌透過員工或環境傳播。
5月起已現爆疫苗頭 不排除院內感染
衞生防護中心表示，近月接獲醫院管理局通知，旺角區救世軍海泰長者之家同一樓層有九名院友，年齡介乎76至102歲，分別為6男3女，過去兩個月內先後因自身疾病需要到公立醫院留醫。他們的入院篩查樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，不排除入院前在該院舍內受到感染。全部病人均屬帶菌者，沒有出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染的相關病徵，情況穩定。
中心接獲醫管局通知後，隨即展開流行病學調查，並巡查涉事院舍。中心人員發現該院舍同一樓層自本年五月起陸續出現帶菌者，而該院舍因未有妥善執行相關的傳染病預防及控制措施，導致細菌於院舍內透過員工、被污染的環境或共用物品傳播。
中心已提醒院舍必須按指引妥善進行護理程序、徹底清潔及消毒環境，確保員工和院友手部衞生，同時建議院舍集中安置帶菌者在同一區域，確保院舍內有足夠的潔手設施。
另外，中心會繼續調查個案群組，在院舍進行篩查，以確定有否其他帶菌者。中心亦會繼續對該安老院進行醫學監察。
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