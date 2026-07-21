每年少萬9000萬水費 申訴專員主動調查水務署 審研無人承接水費帳戶監察與跟進

申訴專員陳積志今日（21日）宣布展開主動調查行動，審研水務署對水費帳戶結束後無人承接個案的監察與跟進。他指，香港每年未經授權用水逾2,000萬立方米，涉及少收逾9,000萬元水費；現有機制在截水及執法方面存有延誤及欠積極等不足，未能有效打擊懷疑非法取水行為。

香港每年涉逾2000萬立方米未授權用水

食水資源十分珍貴，但往往因為種種原因，包括供水管道老化引致水管爆裂或滲漏，導致大量食水流失，不僅造成浪費，更導致暫停供水，對民生影響甚大。陳積志表示一向高度關注相關課題，過往亦曾多次就供水議題進行主動調查行動，促進部門改善，切實保障寶貴公共資源，回應社會期望。

陳積志指出，導致食水流失的原因亦包括未經授權用水。根據水務署的估算，香港每年未經授權用水量超過2,000萬立方米，相當於超過8,000個標準泳池的水容量，涉及少收的水費超過9,000萬元。未經授權用水除了指一般非法取水行為（俗稱偷水），亦包括在無人承接供水帳戶期間的用水。

帳戶無人承接數年仍持續用水

陳積志指，水務署向註冊用戶供水，並按戶按時收取水費。當水務署收到原有註冊用戶通知而結束水費帳戶後，會發信到有關處所，邀請新用戶承接帳戶。若指定限期內沒有新用戶提出申請，水務署便會安排截斷供水。在無人承接水費帳戶而水務署尚未截水期間，假如有人取用處所的供水，便有可能構成《水務設施條例》所指的非法取水行為，可被檢控。

陳積志表示，公署早前在調查申訴個案時，發現水務署缺乏機制監察水費帳戶結束後無人承接帳戶的用水情況，因而未能及早發現及跟進懷疑非法取水行為。公署留意到，雖然水務署其後已增設監察機制，但跟進該類個案時仍有其他不足，包括延誤、截水行動欠積極、鮮有從非法取水角度進行調查及檢控等。其中，有帳戶在長達數年無人承接的情況下持續錄得用水，水務署卻未適時截水或執法，反映現行機制未能有效識別及處理異常情況，成效並不理想。

不少個案未獲水務署正視

陳積志表示，公署初步發現不少相關個案可能未獲水務署正視和適切處理，顯示現行監察及跟進機制有改善空間。因此決定展開這項主動調查行動，詳細審研水務署的相關程序及指引是否合適及足夠，並透過個案分析檢視有關程序的實際執行情況，以及監察機制的成效等，並在有需要時提出適切的改善建議。公署極之重視民之所憂、民之所盼，透過主動調查行動持續推動政府部門提升服務質素並改善民生。食水是生活基本所需，其供應及管理應妥善執行，公署會繼續密切留意食水相關事宜，如有需要會進行詳細審研，保障公共資源及排解民生憂困。