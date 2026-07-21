2019年的士剷上行人路 女傷者向司機索償逾840萬元 供稱右膝蓋嚴重退化無法伸直

2019年《禁蒙面法》實施翌日多區示威遊行，一輛的士在深水埗失控剷上行人路並撞向示威人群，導致兩名女途人受傷，司機鄭國泉遭「私了」。其中一名女傷者入稟高院向的士司機提出傷亡訴訟，索償逾840萬元，案件今日開審。女傷者受傷後曾進行7個手術，大小腿有多處大面積傷疤，現時右膝未能伸直，「行60分鐘就要休息」，無法像以往一樣到處郊遊露營，而且由於復康費用高昂，她現已沒有繼續接受物理治療或除疤手術。

原告為白凱琳（Park Hoi Lam），被告為鄭國泉（Cheng Kwok Chuen）。原告方開案陳詞指，鄭國泉2019年10月6日駕駛的士，突然急轉剷上行人路，的士撞到途人後發生約5分鐘暴動，鄭國泉被在場人士襲擊。原告方希望鄭國泉出庭作供解釋當日為何駕駛的士突然剷上行人路。翻查資料顯示，34歲男子4年前承認以長形硬物毆打及腳踩鄭國泉，被判監3年。

現右腿留疤膝蓋無法伸直行60分鐘需休息

29歲原告白凱琳今出庭作證，她在迦南幼稚園任職文員，工作包括協助執拾床舖、搬抬餐盒飯箱、處理情緒不穩定的幼童等，惟她受傷後做不到抱起幼童等動作，需由其他校工協助。她憶述當日事件指，她當時乘巴士由屯門前往長沙灣運動場一帶，打算與親友會合後到尖沙咀共餐。她在長沙灣運動場下車後步行至欽州街，沿途沒有示威或危險事情發生，她看到示威人群但沒有看到的士，後來聽到有人大聲叫喊起鬨，感到擔憂並掉頭欲離開現場，多次回頭觀望後發現的士高速衝向她。

白凱琳稱當時人群散開，「有車聲好近我，我嚇一嚇、想走」，她看到的士正在高速撞向她，「好驚、唔知發生咩事」，只想盡快掉頭走，她留意到的士前方沒有乘客，只看到紅衣司機，「的士速度好快，就撞咗埋嚟」。她事後進行7個手術治療，術後大小腿留有多處大面積傷疤，右大腿肌肉凹凸不平，右膝蓋無法伸直並有異物感，她「行路行60分鐘就要休息」，或需要旁人借力才可繼續行走，「坐低起身」需時。

醫管局加價後暫停接受物理治療

白凱琳指自己「以前好鍾意到遠啲嘅地方如石澳影相」，但現時因路程遙遠及腳傷，已未能常去遠處遊玩，亦無法像以前一樣常與家人露營。她去年曾與醫生商討需否再做手術，但醫生指做手術對她幫助不大，「醫生話無咩手術可以幫到我」。她原接受物理治療，但醫管局診金由80元大幅加價至250元，迫使她暫停物理治療。她指明若診金無加價，她會繼續進行物理治療，以協助強化肌肉。她亦無錢進行除疤手術。

她因腳傷而需經常乘搭的士或租車，令其交通開支大增。因腳傷請病假亦會被扣人工，現時也沒有獲發傷殘津貼。被問到若在幼稚園工作有困難，為何不轉職做補習社老師時，白凱琳指「我想教小朋友，體驗不同的事」，讓幼童慢慢認識常規及增長知識，並不想教導學童為應付教育制度而不停操練試卷。

月薪1.5萬需還學費貸款及日常生活支出

對於她被的士撞到當日，她身穿黑色衫褲，她解釋她本身喜歡穿著黑衣，並非像被告方所說因同情黃營或示威者而穿黑衣，她表明對「黃營」「無偏頗但有留意」。被告方指出醫療報告顯示，她因右膝骨折而感痛楚，但步行平路時沒有痛楚，亦能逐級行樓梯級。被告方另指，她在交通意外發生後4年才首次嘗試求職，她稱：「咁多年無嘢做，都要搵番啲收入」。

被告方指白凱琳現時月薪1.5萬元，250元一次物理治療應不算太貴，而且她已進行約30至45次物理治療，毋須今年起完全暫停進行物理治療。她指她仍有其他生活支出，亦需償還學費貸款，現時會在家中及健身室鍛鍊膝蓋肌肉。她志願是成為幼稚園老師，被告方質疑她2019年已有15萬元儲蓄，為何不在2019年一邊工作賺錢、一邊兼讀幼兒教育學位，她則指希望先清還高級文憑學費，現仍尚有8萬元未歸還貸款。

案件編號：HCPI245/2022

法庭記者：劉曉曦