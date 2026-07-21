本港6月通脹2% 水電燃按年升9.2%最顯著

政府統計處今日（21日）公布，本港2026年6月份整體消費物價按年上升2.0%，與5月份升幅相同；剔除政府一次性紓困措施影響後，基本通脹率維持在1.9%，與5月份持平。在各類消費組成項目中，電力、燃氣及水按年上升9.2%最為顯著，交通及雜項服務亦錄得逾5%升幅；而耐用物品及基本食品價格則有所下跌。

6月基本通脹率維持1.9%

在經季節性調整的數據方面，截至2026年6月止的三個月，綜合消費物價指數的平均每月升幅為0.1%，與截至5月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅則分別為0.2%及0.3%。

電力、燃氣及水升幅最大

在各類綜合消費物價指數組成項目中，電力、燃氣及水上升9.2%、交通上升5.3%、雜項服務上升5.2%、雜項物品上升2.3%。

另一方面，部分類別則錄得按年跌幅，耐用物品下跌1.1%、基本食品下跌0.5%。

政府發言人表示，六月基本綜合消費物價指數按年上升1.9%，與上月相同。燃料相關項目的價格升幅持續加快，但其他主要組成項目的價格壓力相對溫和，抵銷了部分升幅。

展望將來，由於早前國際油價急升的傳導效應繼續，消費物價通脹在未來數月預料將有所上升。國際油價近期自高位回落，或可帶來一定程度的紓緩，然而，近期中東緊張局勢再度升溫，其發展仍須密切關注。同時，其他範疇的價格壓力大致維持受控，應有助整體通脹保持溫和。