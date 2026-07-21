前劍擊港將招文韜認處理1060萬電騙贓款 官斥貪圖金錢報酬 加刑囚41個月2星期

去年非禮罪成被判監的前劍擊運動員招文韜，再被揭於2021年使用5個銀行戶口接收電話騙案的犯罪得益，涉款共約1,060萬元。招文韜今在區域法院承認5項洗黑錢罪，暫委法官余俊翔判刑時斥，被告在借出戶口時已懷疑是騙徒用作洗黑錢，惟仍貪圖金錢報酬，無視顯而易見的違法風險，屬自私、輕率及罔顧法紀，其中更顯示被告曾收取約4800元，余官接納控方加刑申請，判處被告監禁41個月2星期。

戶口有4千多元顯示有獲取得益

26歲被告招文韜，承認於2021年8月4日至8月27日，連同其他身份不詳的人，在香港知道或有合理理由相信5筆分別存於匯立銀行、天星銀行、MOX銀行、螞蟻銀行及理慧銀行共約1060萬元的款項，全部或部分為從可公訴罪行的得益而仍處理該些財產；餘下一項洗黑錢罪則獲存檔法庭，指他於同年7月30日至7月31日，在香港的眾安銀行洗黑錢約38萬元。

控方透露，被告在城市大學畢業，及後任職劍擊教練，去年5月就其他案件在荔枝角收押所服刑完畢。辯方求情指，被告在認罪協商下承認控罪，亦不反對加刑，望法庭念洗黑錢罪行在今年有下跌的趨勢而輕判。余官關注，辯方在書面求情指「沒有獲得任何報酬」，惟被告親撰求情信指，因經濟原因開立涉案戶口，亦有約4千多元在被告的戶口中，難以接納被告在本案沒有獲取得益。

官指被告貪圖報酬無視違法風險

余官引述求情指，被告在2015年至2024年間是香港劍擊隊隊員，獲得卓越成就，及後任兼職劍擊教練，月入約4千元。被告案發時沒有刑事定罪紀錄，去年因非禮案被定罪。求情另指，被告在Telegram上看見賺快錢的廣告後，致電向對方詢問，對方表示只需提供銀行帳戶讓公司做生意，並會向被告支付生意金額的1%作報酬，儘管被告感到懷疑，惟因想賺快錢而提供戶口。辯方另指，本案不涉及國際元素，被告僅借出銀行戶口，並非主謀及不知電騙行為。

余官判刑時斥，已知的兩名事主因電騙失款約820萬元，當中經被告帳戶清洗的黑錢約210萬元，被告的行為對社會造成深遠禍害，若非被告提供戶口協助清洗黑錢，騙徒不可能順利收取贓款。再加上，被告開立5個銀行戶口，起初已對事件抱有懷疑，惟被告仍貪圖金錢報酬，無視顯而易見的違法風險，屬自私、輕率及罔顧法紀，更顯示被告收取約4800元報酬，接納控方加刑申請，終判處被告監禁41個月2星期。

承認將涉案銀行戶口借出予不知名人士

案情指，有騙徒假扮內地官員分別向兩名事主索款，聲稱事主參與詐騙活動及清洗黑錢。事主遂按騙徒的指示，將儲蓄存入銀行帳戶，並向騙徒提供流動保安編碼，隨後騙徒從事主的銀行帳戶轉出資金，事主發現受騙後向警方報案，事主共被騙去約822萬元。經警方調查後發現，事主的款項流入被告的不同銀行帳戶，部份金額更在即日轉帳至其他不知名人士。

另外，警方發現被告的不同銀行帳戶內，除了兩名被告的匯款外，亦有其他不知名的大額匯款，涉款約1100萬元。惟被告在案發時段，沒有提交報稅表或繳稅，被告雖於2021年4月至2022年3月在體院任運動員，惟只獲發共約5.6萬元薪金。被告承認將涉案銀行戶口借給不知名人士。

案件編號：DCCC12/2025

法庭記者：黃巧兒