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1億六合彩︱暑期金多寶今晚攪珠 一注獨中即擸1億 附6大幸運號碼

社會
更新時間：15:29 2026-07-21 HKT
發佈時間：15:29 2026-07-21 HKT

發達機會又到！六合彩暑期金多寶攪珠將於今晚（21日）舉行，馬會特設7,500萬元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金為1億元，刷新暑期金多寶頭獎紀錄。

暑期金多寶「幸運號碼」

馬會數據顯示，近8期暑期金多寶都有幸運兒中頭獎，而攪出次數最多的號碼分別是「10」及「36」號，均被攪出過4次，亦有4個號碼被攪出了3次：

近8次暑期金多寶幸運號碼（包括特別號碼） 攪出次數
10、36 各4次
1、6、25、32 各3次

 

2026年金多寶「幸運號碼」

2026年暫時舉行了6次金多寶，當中，「2」、「20」及「28」都開出過3次，次數最多，即睇6次金多寶攪出號碼：

攪珠日期 金多寶 攪出號碼（特別號碼）
18/06/2026 端午金多寶 6, 20, 26, 31, 34, 47, (24)
02/05/2026 六合彩50週年金多寶 2, 3, 8, 28, 30, 48, (9)
04/04/2026 復活節金多寶 2028, 32, 35, 40, 45, (43)
17/03/2026 幸運二金多寶 16, 18, 22, 28, 45, 49, (13)
21/02/2026 馬年新春金多寶 2, 18, 34, 35, 37, 49, (33)
03/01/2026 新年金多寶 2, 10, 13, 16, 20, 21, (14)

近50期攪出最多次號號碼

號碼 攪出次數
28 13
7、20、34 11
16、26、27、40、44、47 10

截止售票時間為今晚（21日）9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus（82台）將直播攪珠過程。

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