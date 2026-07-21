1億六合彩︱暑期金多寶今晚攪珠 一注獨中即擸1億 截至7時半投注額逾2億
更新時間：19:17 2026-07-21 HKT
發佈時間：15:29 2026-07-21 HKT
發佈時間：15:29 2026-07-21 HKT
發達機會又到！六合彩暑期金多寶攪珠將於今晚（21日）舉行，馬會特設7,500萬元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金為1億元，刷新暑期金多寶頭獎紀錄。截至晚上7時30分，投注額超2億元。
暑期金多寶「幸運號碼」
馬會數據顯示，近8期暑期金多寶都有幸運兒中頭獎，而攪出次數最多的號碼分別是「10」及「36」號，均被攪出過4次，亦有4個號碼被攪出了3次：
|近8次暑期金多寶「幸運號碼」（包括特別號碼）
|攪出次數
|10、36
|各4次
|1、6、25、32
|各3次
2026年金多寶「幸運號碼」
2026年暫時舉行了6次金多寶，當中，「2」、「20」及「28」都開出過3次，次數最多，即睇6次金多寶攪出號碼：
|攪珠日期
|金多寶
|攪出號碼（特別號碼）
|18/06/2026
|端午金多寶
|6, 20, 26, 31, 34, 47, (24)
|02/05/2026
|六合彩50週年金多寶
|2, 3, 8, 28, 30, 48, (9)
|04/04/2026
|復活節金多寶
|20, 28, 32, 35, 40, 45, (43)
|17/03/2026
|幸運二金多寶
|16, 18, 22, 28, 45, 49, (13)
|21/02/2026
|馬年新春金多寶
|2, 18, 34, 35, 37, 49, (33)
|03/01/2026
|新年金多寶
|2, 10, 13, 16, 20, 21, (14)
近50期攪出最多次號號碼
|號碼
|攪出次數
|28
|13
|7、20、34
|11
|16、26、27、40、44、47
|10
截止售票時間為今晚（21日）9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus（82台）將直播攪珠過程。
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