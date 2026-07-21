香港麥當勞助餐廳經理圓夢睇世界盃 全費資助首次赴紐約觀賞決賽

麥當勞公司指，作為今屆FIFA世界盃2026™全球官方贊助商，麥當勞除了麥麥撐球迷，為顧客推出期間限定主題美食外，亦同步打造員工專屬獨家夢幻福利，全費資助員工到紐約觀看世界盃決賽，麥麥支持員工成就夢想，貫徹「以人為本」的理念，成為最佳僱主。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「香港麥當勞一直透過完善的人才發展體系、多元化的學習機會，以及與別不同的員工體驗，實踐『機會盡在麥當勞』的承諾。今次能夠成為參與麥當勞全球世界盃員工體驗活動的市場之一，並安排傑出前線同事前往紐約親身見證世界盃決賽，不僅是一項獎勵，更是對卓越人才的最高肯定。我們深信有開心的員工，才有開心的顧客。日後我們將持續為業界培訓人才，打造『世一員工體驗』，將快樂傳遞給顧客。」

香港麥當勞成國際市場代表之一 成就世一員工體驗

早在世界盃舉行前夕，麥當勞全球舉辦世界盃員工體驗活動，以一票難求的世界盃決賽門票回饋表現卓越的員工，邀請全球不同市場參加。在多輪嚴格遴選中，香港市場由餐廳經理兼盤存系統專家Connor 脫穎而出，有幸親身到世界盃決賽現場見證大力神盃花落誰家，實現足球夢，感受熾熱氣氛。首次到訪美國的Connor，除了以觀眾身份參與世界盃決賽，亦把握機會遊覽紐約，增廣見聞，也與其他市場的麥當勞同事彼此交流學習。麥當勞為員工貼心安排四日三夜行程，由交通、住宿到景點均由公司一手包辦，費用全免，在麥當勞上班，也可以參與千載難逢國際盛事。

一圓世界盃夢 由兼職員工到系統專家 開創無限可能

從小喜愛看足球賽的Connor，非常珍惜這個難能可貴的機會。自18歲加入麥當勞成為兼職員工直至大學畢業，大學修讀電影的Connor本想畢業後投身電影行業，卻因疫情而打消念頭。後來經上司及同事鼓勵，於2021年決定全職加入麥當勞成為Management Trainee，2022年晉升經理，2024年4月通過遴選成為盤存系統專家，負責協助多間餐廳的產品盤存管理工作，備受上司賞識和重用。成為全職員工的四年間，個性內向的Connor亦慢慢蛻變，在公司提供的培訓和發展機會下發掘潛能，逐漸建立自信，開創屬於自己的事業道路。

對於今次可以一圓世界盃夢，他引用當年評述員對其偶像、足球名宿謝拉特的形容詞：「感謝麥當勞讓我夢想成真！這次的員工體驗絕對是史無前例、超乎想像！『神奇、頂級、超卓』是我對這趟旅程的最大感受！除了讓我有機會親身體驗這個四年一度的盛事，見證西班牙捧盃的歷史時刻，我在旅程中亦有和來自世界各地的麥當勞員工互相交流，感受公司的龐大規模與品牌力量，感到非常榮幸。」

早前香港麥當勞亦為麥當勞 App 用戶送上獨家福利，為一位顧客送上一票難求的世界盃決賽門票2張及紐約市來回機票連三晚酒店雙人住宿。

新世代餐廳人員架構革新 系統專家各司其職

香港麥當勞自兩年前開始推行營運轉型計劃Project NEXT（New Employee Experience Transformation），透過成立全新餐廳「系統專家」團隊革新人員架構，讓餐廳之間能更有效共享資源，同時提升運作效率，令前線員工更專注服務，並進一步提升員工體驗與幸福感。在全新架構下，香港麥當勞集中培訓系統專家，招募表現優秀的前線經理成為團隊成員，專人專責管理每個營運區的不同範疇，培養獨當一面的餐廳管理專才。以往餐廳經理只會在同一間餐廳服務，系統專家的設立，讓經理有機會以更宏觀的方式同時管理營運區內數間餐廳的各個營運範疇，為晉升餐廳總經理做好準備。

麥當勞App用戶專屬福利 親臨世界盃現場免費觀看決賽

除了麥當勞員工外，早前香港麥當勞亦同步為麥當勞App用戶送上獨家福利，在麥當勞App「FIFA世界盃2026™麥麥勁抽」活動中，抽出一位幸運顧客，送上一票難求的世界盃決賽門票2張及紐約市來回機票連三晚酒店雙人住宿，在餐飲服務以外麥麥為顧客打造更多元化的體驗，讓顧客充分感受到香港麥當勞的快樂品牌精神。