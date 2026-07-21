輸入外勞︱根記清潔服務有限公司涉虛報本地員工數目 禁申請外勞一年

勞工處今日（21日）宣布，對「根記清潔服務有限公司」實施行政制裁。該公司因違反「補充勞工優化計劃」規定，其已提交的輸入勞工申請遭當局即時中止，勞工處同時由即日起計算，拒絕處理該公司隨後一年內在優化計劃下提交的任何新申請。

涉提供失實資料聘清潔員及司機

勞工處指出，當局經詳細調查後確定，「根記清潔服務有限公司」早前在申請輸入清潔員、車輛駕駛員及跟車員期間，向勞工處提供了失實的本地僱員數目資料。由於有關行為明確違反了「補充勞工優化計劃」的規定，當局遂決定對該公司施加行政制裁。

勞工處發言人強調，所有透過優化計劃申請輸入勞工的僱主，均必須嚴格遵守計劃的各項規定，當中的核心原則是必須優先聘用合適的本地勞工。資料圖片

勞工處重申須優先聘用本地勞工

針對今次違規事件，勞工處發言人強調，所有透過優化計劃申請輸入勞工的僱主，均必須嚴格遵守計劃的各項規定，當中的核心原則是必須優先聘用合適的本地勞工。

發言人重申，優化計劃已清晰訂明相關罰則，若僱主被發現違反勞工或入境法例、優化計劃條款，或是標準僱傭合約的規定，勞工處定會果斷作出行政制裁。相關的懲處措施除了包括中止僱主已提交的申請外，當局亦有權撤銷僱主早前已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理涉事僱主隨後提交的任何申請，呼籲僱主切勿違規。

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