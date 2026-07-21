43歲伯父強姦12歲智障姪女 認5罪判囚11年

43歲無業男子3年前多次在家性侵當時12歲輕度智障姪女，包括強迫性交、肛交及口交，姪女向寄養家長揭發事件。他上月承認強姦、非禮、肛交等5罪，高等法院法官張慧玲判刑時指，被告的17歲兒子亦是輕度智障人士，不明白為何他仍會選擇性侵輕度智障姪女，去滿足一己性慾。張官考慮被告與姪女有血緣關係，他將輕度智障姪女視作性玩物，性侵姪女涉違反誠信，綜合5罪後判囚11年。

法官張慧玲判刑時指，被告現時單身，育有一名17歲輕度智障兒子，與父親及現任女友關係尚算融洽。被告性慾強盛，以血親之名違反誠信，選擇與輕度智障姪女性交肛交，把姪女視作性玩物。被告未曾射精，無導致姪女無懷孕或被傳染性病，但已罹患創傷後遺症。張官指被告的17歲兒子亦是輕度智障人士，不明白為何他仍會選擇性侵輕度智障姪女，以滿足一己性慾。張官綜合考慮被告認罪、5罪案情及嚴重性後，判囚11年。

被告Y.C.L.曾任職廚房助理及送貨員，昔日曾因盜竊罪被判入獄4個月但緩刑處理。他承認強姦、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、與21歲以下女童作出肛交及2項猥褻侵犯共5罪。其承認案情指，本案事發於2023年7月至8月，案發時40歲的被告是X父親的兄長，X當時年約12歲，患有輕度智障，智商為60，屬於精神上無行為能力人士。

X案發時與寄養家長同住，周末獲准休假回家居住，X當時到被告的村屋遊玩，X在床上玩手機時遭被告隔衣摸下體及掐乳頭，其後變本加厲，從X的短褲褲腳將陽具插入X的陰道並抽插。X表明痛楚要求被告停手，被告則要求X為他口交，直接把陽具插入X口中並抽插了約3分鐘，X感到不適並想嘔吐。

被告另一個周末趁X在他家看電視時，拉開X的短褲將陽具插入X的肛門約15分鐘，X期間因肛門疼痛且感到不適而尖叫，被告則一手摀住X的嘴，一手隔衣摸X胸部。X在另一個周末到爺爺家居住，被告要求X坐在他的大腿上，他遂雙手伸進X的胸圍內放肆摸胸，再伸手入X內褲摸X私處。X在2023年9月15日向寄養家長透露上述事件，寄養家長聯絡社工，社工報警處理。

被告在2023年9月26日被捕，他在口頭警誡下承認曾強姦X並與X進行肛交，亦承認曾觸摸X的胸部並要求X為他口交。他另在錄影會面中供稱，X被他性侵時沒有時間作出回應，他不清楚X是否想與他發生性關係，他指自己沒有射精，也沒有使用安全套。

案件編號：HCCC389/2025

法庭記者：劉曉曦

