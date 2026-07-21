準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」

天文台今日（21日）表示，預料一個低壓區會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶，但其強度和登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。根據2025年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字，由於對上的第11號颱風命名為「海神」，故若上述熱帶氣旋升格為熱帶風暴，則會按名單命名為「紅霞」。

打風︱歐洲超級電腦及AI料低壓區7.26威脅本港

天文台「地球天氣」頁面的AI模型預測，各大模型分歧較大。「歐中AIFS」預計該低壓區路徑直指本港，會在周日（26日）最接近香港；「風烏」、「盤古」及「伏羲」的預測則改為向北移，或於周六（25日）在廈門、福州之間登陸。而傳統超級電腦「歐洲中期預報中心」亦與「歐中AIFS」吻合，料將在周日威脅本港。

須注意的是雖然各大模式對該潛在風暴的路徑仍有分歧，但比較統一的一點，是多個模型所預測的路徑，都比昨日的預報，稍為往北調整。

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不論風暴最終強度 大機會帶多較多雨量

目前各大AI模型對潛在風暴的路徑仍有分歧，部分模式預計其會在香港東面登陸，如屬「東登」對港影響會較小。不過香港氣象學會發言人梁榮武今早在電台節目警告勿掉以輕心，因為該潛在風暴的雨帶仍然會影響香港，不論最終強度如何，都會為香港帶來較多雨量。

周六稍後至周日天氣不穩定

天文台指，隨着廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。受偏南氣流影響，下周初華南沿岸天氣仍然不穩定。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。吹和緩南至西南風。展望明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日漸轉天晴酷熱。星期六稍後至星期日天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

九天天氣預測。天文台網站截圖