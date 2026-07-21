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世界盃︱餐飲業生意額增6% 梁熙：宣傳效果大於實際利潤 料全年旅客回復疫前水平

社會
更新時間：12:44 2026-07-21 HKT
發佈時間：12:44 2026-07-21 HKT

美加墨世界盃決賽曲終人散，最終由西班牙擊敗阿根廷奪得冠軍。外界一直關注本屆賽事於凌晨或清晨時分舉行，會否對本港餐飲業界生意帶來幫助。香港餐飲旅業協會主席梁熙今日（21日）在電台節目表示，有參與轉播的餐廳及酒吧生意錄得約6%的增長，符合業界預期。不過他坦言，由於轉播及通宵人力成本高昂，業界舉辦相關活動的宣傳效果其實遠大於實際利潤。

包場睇波應對北上熱潮

面對市民北上觀賽熱潮，梁熙坦言內地在人力、租金及轉播權上均具成本優勢。為留住港人消費，他指出，本地酒吧可主攻氣氛營造，與球會合作舉辦球迷包場活動，打造專屬國家隊的吶喊氣氛，這是內地較少提供的體驗。另外針對凌晨賽事缺乏自來客的風險，他表示業界可提早與商會接洽包場，確保有生意以抵銷時差問題。  

梁熙透露，酒店業推出訂房優惠亦見成效，早前內地受颱風及雨災影響，部分高鐵及航班停駛，導致不少旅客取消訂房。然而，部分港人為免深夜睇波打擾家人及小孩作息，選擇租住酒店，成功填補了旅客流失的空缺。

通宵營業志在宣傳

雖然世界盃帶動部分食肆生意，但梁熙指營業額難以覆蓋成本，因轉播權費用及通宵營業的人力成本，遠高於6%的額外收入。他表示業界普遍將轉播賽事視作難得的宣傳機會，例如有茶樓因轉播而獲得極大宣傳效果，整體而言宣傳效益遠大於純粹的生意利潤。

另外，旅發局及機管局先後發表2026年上半年接待數字，兩者按年均有雙位數字升幅，梁熙認為下半年有暑假及聖誕假期等傳統旅遊旺季，訪港旅客會比上半年多，若能保持升勢，全年旅客有望早日回到疫情前的水平，即2019年的5591萬人次。

他提到，機場二號客運大樓啟用，有望吸引更多新興及新式航空公司進駐，航線網絡更趨多元，旅客來源更廣泛，這不僅提升香港的吸引力，也為餐飲業注入新動能。此外，皇崗口岸即將啟用，過關時間由30分鐘大幅縮短至5分鐘，大幅提升通關效率，將成為便捷通關的模範點。加上新口岸的設計通關流量將提升至每日20萬人次，有容量接接更多旅客。

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