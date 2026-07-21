何伯認以摺刀刺傷何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因愛成恨判囚2個月

「何伯」何煊及何太葉秀定婚後關係轉差，何太去年5月欲離開同居單位時，遭何伯從後用摺刀襲擊，何伯被捕後稱「因為佢（何太）要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。何伯早前承認有意圖而傷人罪，法官陳廣池今（21日）早上在區域法院判處何伯監禁2個月。

陳官甫開庭透露，法庭昨接獲兩封信件，提及何伯因病未能出席聆訊，惟法庭原訂於今日判刑。陳官認為，上次法庭押後至今日判刑實屬「有個樂觀嘅睇法，何生會出院處理，但事實就唔係啦」。控方建議，押後較長的時間後再判刑。陳官直言，「何生一直還柙緊，最好緊係可以身心健康咁出院，但萬一有咩發生咗…」，更認為「對社會、對法庭、對被告有個明確啲嘅了斷」較佳，遂決定在何伯缺席聆訊下作判刑。

何太去年5月欲離開同居單位時，遭何伯從後用摺刀襲擊受傷。資料圖片

案情指，何太欲離開同居單位，返回內地家鄉，她在電梯大堂遭何伯從後用摺刀襲擊，她隨即轉身及抓着何伯持刀的手，2人糾纏期間雙雙倒地，何太繼而用手捏何伯的頸，何伯嘗試戳何太的眼和鼻，而何太則咬何伯的手。何太當時曾大叫救命，其兒子後來走出單位及奪走何伯手中的摺刀。

同層男住戶聽到爭吵聲，看到何太跪在何伯身上以雙手掐住何伯頸項，他隨即通知大廈保安。女保安到場時見何伯躺在地上，何太及其子則坐旁邊地上，現場滿地血跡，女保安報警。警方到場後為何太止血，何伯在警誡下稱「因為佢（何太）要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。何伯和何太均被送院治療，何太後枕部有兩處2厘米裂傷，及左手有一處2厘米裂傷，她接受治療後同日出院。

現年79歲的被告何煊，承認於2025年5月30日在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

案件編號：DCCC 1513/2025

法庭記者：黃巧兒