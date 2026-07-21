巴士上層伸手摸前座女學生胸部 六旬漢承認非禮罪 還柙8月判刑

65歲五金銷售員在巴士上層從後伸手非禮前座女學生，過程被途人拍下，影片在網上瘋傳。警方其後在港珠澳大橋口岸拘捕涉案六旬漢，他今（21日）於西九龍裁判法院承認猥褻侵犯罪。庭上透露，他過去有3次非禮案底。主任裁判官蘇文隆押後案件至8月4日判刑，以待索取背景及心理報告，期間被告須還柙。

被告胡耀成，承認於2026年6月5日在旺角旺角道近西洋菜南街交界的九龍巴士上層猥褻侵犯另一人，即女子X。被告今身穿淺灰色上衣，戴眼鏡出庭應訊。

案情指，當日途人看到被告登上巴士後，在巴士上層從後伸手非禮前座女學生X的胸部、背部及腋下等。途人用手機拍下過程及上載到網上社交媒體。X當時非常害怕，她回家後獲警方接觸，她透露案發時感覺到有不明人士摸她的腋下數秒。

過去曾有3次非禮案底

警方翻查閉路電視及確認被告身份後，在港珠澳大橋管制站拘捕被告，而被告當時正從澳門返港，他承認犯案。

庭上透露，被告過去有3次非禮案底。當值律師為被告求情時，指被告已婚，雖然因工作緣故並非同住，但他與太太關係良好。被告當日因工作緣故，從旺角前往藍田，他並非有預謀犯案，而被告因本案已失去工作，考慮到其年紀，日後也再難尋得新工作。

案件編號：WKCC 2663/2026

法庭記者：王仁昌

