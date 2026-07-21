DSE放榜2026︱內地大學升學資助計劃即日起至9.21接受申請 最高可獲$1.9萬資助額

教育局宣布，2026/27學年內地大學升學資助計劃今日（21日）起至9月21日接受合資格香港學生申請。教育局發言人表示，資助計劃將惠及在217所指定中國內地院校修讀學士學位課程的香港學生，包括於2026/27學年參與內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的165所院校。

北大清華等距離逾千公里類別 最高可獲$1.9萬資助

資助計劃的資助金額會按院校所在地區與香港的距離分為以下三個類別發放給合資格的學生：

資助類型 審查類別 類別 I (少於450公里) 類別 II (450公里與1000公里之間) 類別 III (超過1000公里) 經入息審查 全額 港幣 17,700元 港幣 18,400元 港幣 19,400元 半額 港幣 8,900元 港幣 9,200元 港幣 9,700元 免入息審查 - 港幣 5,900元 港幣 6,200元 港幣 6,500元

合資格學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」。

合資格學生須於9.21前遞交申請

合資格學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，前者只提供予通過入息審查的學生。資助計劃下的資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定中國內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。合資格申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。計劃不設名額上限。資助計劃預期可惠及絕大多數到中國內地修讀學士學位課程而有不同經濟需要的香港學生。

有關資助計劃的詳情已上載至教育局網頁（www.edb.gov.hk/musss），符合申請資格的學生須於9月21日或之前，透過內地大學升學資助計劃網上申請平台（musss.edb.gov.hk）遞交申請，或把填妥的申請表格以郵寄方式遞交教育局。教育局預計會於2027年第一季起分階段通知申請人其申請結果。